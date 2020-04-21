Сдать кровь на коронавирус в Красноярске: как проходит анализ на COVID-19, нужно ли сдавать кровь

Многих красноярцев интересует, где можно сдать кровь на коронавирус в Красноярске. На самом деле здесь есть один момент, для анализа на COVID-19 у людей берут не кровь, а биоматериал: мазок из слизистой рта и носа. Посмотрите, как анализ на COVID-19 сдает министр обороны РФ Сергей Шойгу:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768376" frameborder="0"></iframe> Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию.По информации Минобороны России, все тесты показали отрицательный результат

На данный момент анализ на коронавирус можно сделать в поликлинике, для этого у вас должны быть симптомы, похожие на проявление COVID-19, назначение на анализ выдает врач.

Для платного исследования в Красноярске открыта одна клиника «Ситилаб». Однако по данным Роспотребнадзора (на 10 апреля), у клиники не было лицензии на это. Тем не менее, на сайте «Ситилаб» указано, что анализ можно сдать с 8 до 16 часов. Стоимость: 2 690 рублей. Есть и ограничения по забору материала. Вы не сможете сдать анализ, если у вас температура, кашель или другие симптомы ОРВИ или гриппа.

Также заявки на проведение исследований на коронавирусную инфекцию подавали еще несколько частных клиник Красноярска:

- Центр лабораторных технологий «АБВ» проводит исследования только для краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, то есть по госзаказу. Прием биоматериала от пациентов не производится.

- Медицинская компания «Инвитро» проводит исследования исключительно по госзаказу, частных клиентов по коронавирусу на принимают.