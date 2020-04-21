2020-04-21T20:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 22 апреля 2020 года: всего 370, выздоровели 28

Сообщаем последние данные на утро 22 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Татьяна РЯБИНИНА
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Пик еще не пройден. Медики разворачивают новые лаборатории и стационары.Пик еще не пройден. Медики разворачивают новые лаборатории и стационары.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора на утро 22 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 370 человек (+64 человека за сутки), из них 28 пациентов (+11 за сутки) уже вылечили. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 34 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 13,1 %.

На сегодня 3580 человек находится под наблюдением врачей (+59 человек за сутки). Снят с наблюдения за последние сутки 110 человек.

Состояние большего числа пациентов – легкой и средней степени тяжести, у некоторых – и вовсе протекает бессимптомно. Из числа 8 тяжелых пациентов состояние одного улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и зашел в регионы. Случаи заболевания регистрируются на 34 территориях края. 14 зараженных – в Большемуртинском районе, 10 – в Березовском, 8 – в Емельяновском, по шесть в Дивногорске и Курагинском районах, по пять – в городах Канске и Железногорске. Держатся Эвенкия, Таймыр, Каратузский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Краснотуранский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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