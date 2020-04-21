2020-04-21T20:15:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 апреля 2020 года: каждый четвертый заразился в глазном центре, новые ограничения для пенсионеров 65+, перенос субботника

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 22 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Тестирование продолжается ежедневно.Тестирование продолжается ежедневно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На утро 22 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 370 человек. Выздоровели и выписались из больницы с начала эпидемии в Красноярском крае уже 28 человек.

Однако коронавирус продолжает влияние на все сферы жизни красноярцев.

Главной новостью дня стали 89 случаев заражения коронавирусом в глазном центре Красноярска. Эта история началась с появления одного-двух случаев коронавируса в небольших селах и деревеньках. Когда стали разбираться, оказалось, что все эти люди выезжали в одно и то же место: в краевой глазной центр на плановую операцию. Все они заболели сами, заразили родных, а один из них скончался.

Больницу закрыли на карантин, провели эпидемиологическое расследование. И сегодня Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовало результаты. Они ужасающие. Место, где делают операции и подразумевается стерильность, оказалось источником заражения.

В период с 7 по 19 апреля здесь зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации. Подробности здесь.

Указом губернатора внесены изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса для пенсионеров старше 65 лет. Теперь им разрешено ходить до ближайшего магазина лишь в определённое время, с 9.00 до 12.00. Подробности здесь

Коронавирус повлиял даже на городской субботник, его перенесли, причем, на неопределенную дату. Порядок в Красноярске наводят только те, кому это и положено по должности. А вот горожане из-за режима самоизоляции им не помогают: отменены санитарные пятницы, общегородской субботник, не работают и трудовые отряды главы города. А между тем пандемия работы прибавила. Чем сейчас занимаются коммунальные службы, смотрите здесь.

Ежедневно, практически круглосуточно, журналисты «Комсомольской правды»-Красноярск следят за событиями, чтобы вы были в курсе всего происходящего в городе, крае и стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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