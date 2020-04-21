Карта распространения коронавируса в Красноярском крае на 21 апреля 2020 года: COVID-19 проник в 21 муниципалитет

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 21 апреля 2020 года официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 370 человек. Но если вчера мы робко порадовались снижению новых случаев заражения, их было 6, то сегодня прирост вернулся: +64 на последние сутки. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 13,1%.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 34 муниципальных образованиях края.

На сегодня 3580 человек находится под наблюдением врачей (+59 человек за сутки). Снят с наблюдения за последние сутки 110 человек.

Обследовано всего 37636 человек, из них за последние сутки обследовано 2156.

Карта распространения COVID-19 в Красноярском крае

Риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и уходит в города и районы края.

По вопросам противодействия коронавирусной инфекции можно обращаться на круглосуточную «горячую линию» – 8 800 100 56 53.