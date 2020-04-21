2020-04-21T12:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 года: еще у 64 человек подтвердили COVID-19

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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В городе действует система электронных пропусковВ городе действует система электронных пропусковФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора на 21 апреля 2020 года официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 370 человек. Но если вчера мы робко порадовались снижению новых случаев заражения, их было 6, то сегодня прирост вернулся: +64 на последние сутки. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 13,1%.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 34 муниципальных образованиях края.

На сегодня 3580 человек находится под наблюдением врачей (+59 человек за сутки). Снят с наблюдения за последние сутки 110 человек.

Обследовано всего 37636 человек, из них за последние сутки обследовано 2156.

Их хороших новостей: 28 пациентов (+11 за сутки) уже вылечили. Состояние большего числа пациентов – легкой и средней степени тяжести, у некоторых – и вовсе протекает бессимптомно. Из числа 8 тяжелых пациентов состояние одного улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и уходит в города и районы края.

Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации или с момента контакта с больным коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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