Баня для Ильича: в Красноярске помыли памятник Ленину

Традиционно каждый год именно с памятника Ленину открывается сезон очистки городских скульптур. Памятники и скульптуры моют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. Коронавирус внес свои коррективы, но антисептиками обрабатывают только то, что находится на высоте человеческого роста. Поскольку Ленин находится высоко, то обеззараживающими средствами моют только постамент.

В люльке автовышки двое рабочих, у одного в руках пожарный гидрант, у другого щетка на длинной ручкеФото: Мария ЛЕНЦ

Баня для Ильича длится примерно час-полтора, за это время уходит 5-6 кубометров воды.

В целом по городу обычно отмывают больше 80 скульптур, в их числе памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой. Объекты, находящиеся на городских улицах, площадях и в скверах, приводят в порядок специалисты МП «Управление зеленого строительства», а вот памятники, расположенные на территориях организаций и предприятий, отмываются силами этих учреждений.

Чтобы отмыть 15-метровую скульптуру обычно надо около 6 кубов воды, воду для такого «душа» специально нагревают до 60 градусовФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, городские памятники моют примерно 2-3 раза в год – весной, поздней осенью, к праздникам или при необходимости.

Памятник Ленину высотой 15 метров установлен в Красноярске на площади Революции в 1970 году к 100-летию со дня рождения вождя революции. Это объект культурного наследия регионального значения.

После памятника Ленину в Красноярске помоют и другие скульптуры.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Ленин был в Красноярске дважды: в 1897 г. с 4 марта по 30 апреля и в 1898 г. с 11 по 20 сентября. Останавливался на пути в ссылку, в Шушенское.

Любопытно и место, на котором стоит памятник. В 1861 году на этой площади был построен Богородице-Рождественский кафедральный собор (автор проекта К. Тон). И открыт базар, до 1921 года площадь так и называлась, Новобазарная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774422" frameborder="0"></iframe> Маска для лица и пять кубометров воды: в Красноярске помыли памятник Ленину.

Собор взорвали, базар закрыли, площадь назвали именем Революции, застроили новыми зданиями, нашлось здесь место и для памятника Ленину, который и начал слом старого общества.