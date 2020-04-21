Гробы не открывать. Как в Красноярске будут хоронить умерших от коронавируса

С начала пандемии, следя за ростом заболевших, каждый втайне надеялся, что летальных исходов в нашем регионе удастся избежать. Не удалось. В крае уже двое умерших от коронавируса. И их тела представляют опасность. Медики рассказали, какие меры предосторожности нужно соблюдать во время похорон.

В идеале тела нужно кремировать. Но, поскольку в Красноярске такой возможности нет, нужно соблюсти определенные требования.

После патолого-анатомического исследования, которое должно точно установить причину смерти (коронавирус или нет), тело умершего завернут в несколько слоев ткани, один из которых пропитан дезинфицирующим средством.

Родственникам отдадут тело в закрытом гробу и открывать его нельзя! Семья подпишет документы об ответственности за соблюдение этого обязательного правила.

Похоронить близкого человека родственники смогут как обычно. Напомним, из-за пандемии коронавируса кладбища сейчас открыты только для похорон. Во всех других случаях доступ туда закрыт.

Напомним, правила похорон сейчас поменялись во всех странах. Хоронят без религиозных обрядов, с ограниченным доступом родных, или вообще показывают похороны онлайн.

Специальных кладбищ для умерших от коронавируса нет, их хоронят на обычных. Тела не представляют опасности уже через несколько часов после смерти, но вирус сохраняется в легких умершего. И никто не знает, сколько он там сохраняется. У всех инфекций этот срок разный. Например, споры сибирской язвы опасны в земле около 100 лет. По коронавирусу такие данные появятся еще не скоро.