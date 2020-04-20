2020-04-20T20:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 апреля 2020 года: электронные пропуска, закрытый глазной центр и автобус для медиков

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 21 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 апреля 2020 годаКоронавирус в Красноярске, последние новости на 21 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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На утро 21 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 306 человек. Выздоровели и выписались из больницы с начала эпидемии в Красноярском крае уже 28 человек. А вот новости, которые произошли в городе и крае к этому дню.

Начнем с того, что с 21 апреля водятся в действие электронные пропуска. Это необходимый документ при передвижении по городу на работу. За оформление и выдачу электронных пропусков отвечает работодатель, чтобы у него сотрудников не было проблем. Ведь сегодня за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 5 тысяч. Как получить электронный пропуск, читайте здесь.

85 врачей БСМП, которые целый месяц провели в стенах больницы вместе со своими документами, наконец, закончили свою смену. Настоящие герои. Накануне добровольцев сменила вторая бригада, а они направились в строгую изоляцию на 14 дней, как положено. Подробности вы можете узнать здесь.

Красноярский глазной центр закрылся на карантин. Информацию подтвердили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Предварительно стало известно: несколько человек, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили, что могли заразиться ею в период, когда проходили лечение в Центре. Что происходит в стенах глазного центра, узнайте здесь.

Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус по распоряжению главы города. Теперь их доставляют на работу и с работы на этом автобусе, чтобы медики не контактировали с населением города. Их поселили в закрытом пансионате, где они находятся в полной изоляции. В каком часу отправляются медики на работу, вы узнаете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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