2020-04-20T20:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 года: всего 306, выздоровели 28

Сообщаем последние данные на утро 21 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора на утро 21 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 306 человек. За минувшие сутки добавилось 6 человек, это хорошая динамика, темпы прироста составили 2 %.

Радуют показатели по количеству выздоровевших и выписанных – их 28 человек. Понедельник стал днем массовой выписки – больничные палаты покинули сразу 11 человек.

Состояние большего числа пациентов – легкой и средней степени тяжести, у некоторых – и вовсе протекает бессимптомно. Из числа 8 тяжелых пациентов состояние одного улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и зашел в регионы. Случаи заболевания регистрируются на 33 территориях края. 14 зараженных – в Большемуртинском районе, 10 – в Березовском, 8 – в Емельяновском, по шесть в Дивногорске и Курагинском районах, по пять – в городах Канске и Железногорске. Держатся Эвенкия, Таймыр, Каратузский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Краснотуранский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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