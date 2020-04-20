Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 апреля 2020 года: всего 306, выздоровели 28

По данным краевого управления Роспотребнадзора на утро 21 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 306 человек. За минувшие сутки добавилось 6 человек, это хорошая динамика, темпы прироста составили 2 %.

Радуют показатели по количеству выздоровевших и выписанных – их 28 человек. Понедельник стал днем массовой выписки – больничные палаты покинули сразу 11 человек.

Состояние большего числа пациентов – легкой и средней степени тяжести, у некоторых – и вовсе протекает бессимптомно. Из числа 8 тяжелых пациентов состояние одного улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и зашел в регионы. Случаи заболевания регистрируются на 33 территориях края. 14 зараженных – в Большемуртинском районе, 10 – в Березовском, 8 – в Емельяновском, по шесть в Дивногорске и Курагинском районах, по пять – в городах Канске и Железногорске. Держатся Эвенкия, Таймыр, Каратузский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Краснотуранский районы.