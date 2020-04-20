Целый месяц вместе с коронавирусом: в Красноярске бригада врачей БСМП возвращается домой после долгой смены

Красноярская больница скорой медицинской помощи стала первой из краевых медучреждений, которые столкнулись с коронавирусом лицом к лицу. Когда в Красноярске появился первый, официально подтвержденный пациент с COVID-19 (это было 16 марта), его поместили в инфекционное отделение БСМП.

И тогда врачи, медицинские сестры и технический персонал решили: они не станут подвергать своих родных и близких опасности подхватить вирус, природа которого на тот момент была почти не изучена. Они остались здесь, в стенах своей больницы, со своими пациентами. В отряд, что называется, записывали только добровольцев. Поэтому провести целый месяц на работе – был осознанный выбор каждого из 85 человек. Им организовали место питания и отдыха, а с семьями они общались только по телефону.

И вот в понедельник, 20 апреля, произошла смена бригад. Отстоявшие свою вахту герои отправились на строжайший двухнедельный карантин.

- Часть сотрудников, у кого есть возможность находиться дома в изоляции, выезжают домой. У кого такой возможности нет, будут находиться в профилактории. В течение двух недель будет вестись динамическое наблюдение, измерение температуры тела, после будут проведены исследования на коронавирус. Затем сотрудники могут приступить к своим обязанностям и выйти на работу в больницу, - прокомментировал главный врач БСМП Сергей Гребенников.

Вот такие красивые врачи готовы спасать жизни своих пациентов. Фото: БСМП

А вторая бригада уже приступила к работе по оказанию медицинской помощи заболевшим пациентам и тем, у кого подозрение на COVID-19. В составе бригады сотрудники больницы скорой медицинской помощи, клинические ординаторы 2-го года обучения, несколько студентов разных курсов, а также сотрудники кафедры инфекционных болезней Красноярского государственного медицинского университета.

Остается добавить, что по данным на 14 часов 20 апреля в Красноярском крае официально зафиксировано 306 человек с подтвержденным коронавирусом.

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