Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 20 апреля 2020: за сутки плюс 6 человек

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14 часов 20 апреля официально подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае составляет 306 человек. Итого за сутки добавилось 6 человек. В сравнении с предыдущими днями, когда статистика в сутки росла на 39– 60 человек, сегодняшняя динамика не может не радовать: темпы прироста составили 2 %.

Тем не менее, риск заражения по-прежнему велик, эпидемиологи и медики настоятельно советуют гражданам соблюдать предосторожность. Особенно сейчас, когда коронавирус вырвался за пределы Красноярска и зашел в регионы. Случаи заболевания регистрируются на 33 территориях края.

Количество зараженных по регионам края

Продолжается работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под наблюдением на дому находится всего 3 31 человек, в том числе за последние сутки + 125 человек. Снято с медицинского наблюдения 12 021 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 641. Обследовано всего 35 480 человек, из них за последние сутки обследовано 2 463.

Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.