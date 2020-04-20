Электронный пропуск в Красноярске в период самоизоляции: как сотрудники полиции будут его проверять

С завтрашнего дня в Красноярском крае начинают действовать электронные пропуска для работающих граждан. Позаботиться о том, чтобы у каждого сотрудника организации (деятельность которой относится к списку разрешенных) должен работодатель. Иначе людей могут возникнуть проблемы с полицией, которые проверяют соблюдение режима самоизоляции.

Электронная аккредитация представляет собой уникальный номер. При проверке документов в общественном месте гражданин должен предъявить сотруднику полиции паспорт и назвать свой код, он указан в электронном пропуске. При подтверждении номера появляются данные о гражданине и месте его работы. Можно показать данные и на смартфоне. Если код не совпадает, значит, гражданина могут оштрафовать за нарушение условий самоизоляции.

Напомним, для получения доступа к системе аккредитации организациям, которые работают сейчас, необходимо заполнить форму, указанную на сайте администрации города Красноярска. После этого работодатель получает ссылку для входа в личный кабинет организации в системе, а также логин и пароль и инструкцию по заполнению анкет.

По всем вопросам об электронной аккредитации можно обращаться на единую горячую линию по номеру телефона 8-800-100-53-19.

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