2020-04-20T09:37:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Электронный пропуск в Красноярске в период самоизоляции: как получить, когда начнет действовать

В краевой полиции объяснили, каким образом получить электронную аккредитацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Электронный пропуск в Красноярске: как получить, когда начнет действоватьЭлектронный пропуск в Красноярске: как получить, когда начнет действоватьФото: Мария ЛЕНЦ
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Один из самых актуальных вопросов на сегодня – как получить электронную аккредитацию, то есть пропуск. Ведь начиная с завтрашнего дня, 21 апреля, он станет необходимым документом для передвижения по городу на работу. За оформление и выдачу электронных пропусков отвечает работодатель, чтобы у него сотрудников не было проблем. Ведь сегодня за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 5 тысяч. В краевой полиции ответили на этот важный вопрос.

Как получить электронный пропуск?

- Для начала нужно скачать с сайта администрации города специальную форму и внимательно ее заполнить. Имейте в виду, ваш вид деятельности должен относиться к списку разрешенных, этот список указан в постановлении правительства Красноярского края и в указе губернатора.

- Отправить заполненную форму в администрацию города Красноярска по адресу pass@admkrsk.ru. Помимо самого документа, необходимо также предоставить ФИО ответственного лица с указанием сотового телефона и email адреса, а также указать, сколько работников трудятся в организации по трудовому договору (исполнителей по гражданско-правовому договору).

- В течение суток на указанный электронный адрес работодателя должны прийти ссылка на страницу входа в личный кабинет, а также логин и пароль к нему.

- После этого работодателю необходимо в течение 3 дней войти в систему и самому внести в перечень сотрудников (со всеми требуемыми данными), которым необходимы пропуска для передвижения по городу на работу и обратно.

- По завершении внесения информации на электронную почту работодателя придет перечень персональных кодов для каждого сотрудника.

- Затем работодатель рассылает код пропуска своим сотрудникам. Его можно показывать сотрудникам полиции на смартфоне.

По всем вопросам можно обращаться в мэрию по телефону 8-800-100-53-19 доб. 5 или писать на электронный адрес: help-ssp@krsk2019.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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