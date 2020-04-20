2020-04-20T09:45:56+03:00
Общество

Шиншилла-математик и кот-литератор: в Красноярске домашние питомцы помогают школьникам учить дистанционные уроки

Многие ребята признаются, что когда рядом животные, новый материал усваивается легче
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ученица лицея № 10 Арина «приходит» на уроки вместе с младшим братом и цыплятами Малышом и Пушком. Фото предоставлено управлением образования КрасноярскаУченица лицея № 10 Арина «приходит» на уроки вместе с младшим братом и цыплятами Малышом и Пушком. Фото предоставлено управлением образования Красноярска
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Онлайн-занятия у красноярских школьников идут полным ходом. Навыки отработаны, трудности технического подключения пройдены. Организационных вопросов у родителей (они сейчас первые обеспокоены, чтобы учебный процесс проходил с максимальной пользой) почти не осталось. Ребята с головой погрузились в учебный процесс.

У большинства мальчишек и девчонок есть домашние любимцы. Собаки всегда рады побыть рядом со своим хозяином, делает ли он уроки за столом или просто читает книжку на диване. А уж коты в силу своей природы просто обожают мешать невзначай: могут расположиться прямо на раскрытом учебнике или взобраться на колени.

Ребята говорят, что питомцы им помогают усваивать новый материал. Как группа поддержки. Вроде как мурлыкает рядом кот Васька, а математические уравнения сами собой решаются. А порой какая-нибудь усатая личность даже пытается войти в объектив камеры и вносит свои позитивные коррективы в образовательный процесс.

Кадрами таких онлайн-занятий охотно делятся и сами ребята, и педагоги. Подборку фото «Комсомольской правде»-Красноярск предоставила пресс-службе управления образования города.

Ученица гимназии № 10 Маша выходит в эфир вместе со своей белоснежной шиншиллой Налой. Наблюдать за уроком зверек предпочитает, сидя на голове у своей хозяйки.

Маша и шиншилла Нала. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Маша и шиншилла Нала. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Бишон фризе Тотоша, как и его хозяйка Аня, не пропускает ни одного урока в дистанционной школе № 45. А наушники помогают лучше усваивать материал.

А это Тотошка и его хозяйка Аня. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

А это Тотошка и его хозяйка Аня. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Дворовая кошка Дуся талантливая актриса. Умело маскируется под вислоухую породу и пытается повторить позу, в которой ее хозяин Илья учит уроки.

Кошка Дуся и Илья. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Кошка Дуся и Илья. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Импозантный ориентал Мунлайт очень любит лежать в кресле своего хозяина Святослава, ученика школы № 45. Мунлайта ничуть не смущает, когда Святослав садится за уроки. Можно ведь просто взобраться хозяину на шею.

Ориентал Мунлайт и Святослав. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Ориентал Мунлайт и Святослав. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Мейнкун Мася считает, что учеба учебой, а кот сам себя не погладит. Ему совершенно неважно, чем занята хозяйка, учитель школы № 94 Оксана Багаева. Так что во время урока физики дети частенько видят не только Оксану Игоревну, но и харизматичного Масю. Правда, кажется, клавиатура ему слегка маловата.

Мейнкун Мася. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Мейнкун Мася. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Кот Байтик искренне не понимает, почему люди так долго не уходят из его квартиры. Самым лучшим вариантом оказалась самоизоляция в рюкзаке хозяина Остапа, ученика школы № 94.

Кот Байтик и Остап. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Кот Байтик и Остап. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Той-терьер Гарик любит «ходить» на онлайн уроки вместе с хозяйкой Соней, ученицей школы № 32. Для него даже оборудовали мягкую лежанку рядом с рабочим местом девочки. В перерывах между уроками Гарик выглядывает из-за монитора, чтобы пообщаться с хозяйкой.

Той-терьер Гарик и Соня. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Той-терьер Гарик и Соня. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Ученица гимназия № 10 и кот Миша ходят на уроки вместе. Правда, Михаил устает и засыпает ещё до начала занятий.

Кот Миша. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Кот Миша. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Кошка Бэсси пошла в дистанционную школу вместе со своей хозяйкой Ксенией, ученицей школы № 152. Учебникам и тетрадкам пришлось потесниться, Бэсси согласилась лежать исключительно рядом с источником знаний. Для любопытной кошки пришлось даже обустроить лежанку.

Бэсси и Ксения. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

Бэсси и Ксения. Фото предоставлено управлением образования Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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