Красноярцам рассказали, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно выбирать продукты в период пандемии коронавируса. Ведь, соблюдая режим самоизоляции, все равно приходится время от времени ходить в магазин, за исключением тех случаев, когда это делают волонтеры.

Не стоит закупать продукты впрок, потому что магазины работают стабильно и проблем с продуктами не наблюдается. Кроме того, в просроченных запасах гречки и других круп и орехов могут завестись вредители. И тогда все запасы придется выбросить, вплоть до муки и макарон.

Алгоритм поведения в магазине:

- Сначала выбираем продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся для холодильника – в последнюю очередь.

- Предпочтение – упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки.

- Проверьте сроки годности и состав продуктов на упаковке.

- Помните о принципах соблюдения товарного соседства: готовые к употреблению продукты не должны размещаться на одной полке (и в продуктовой тележке) с сырыми, это может вызвать загрязнение готовой продукции и затем – пищевое отравление.

Дистанционное приобретение продуктов:

- Вымойте руки до того, как откроете пакет с доставленной едой или продуктами.

- Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если нет – можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения.

- Проверьте сроки годности и целостность упаковки. Испорченный и сомнительный товар можете вернуть продавцу.

- На овощах и фруктах не должно быть плесени и гнили. Вы можете отказаться от них.

- Не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономии и бакалеи.

- Если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, можете оставить обращение на сайте краевого Роспотребнадзора с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений