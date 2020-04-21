«Освоил швейную машинку жены»: механик из Красноярска шьет маски для супруги-врача и ее коллег

- Только фамилию мою и фото не ставьте, хорошо? Не люблю себя афишировать, - разводит руками 48-летний Андрей Ш. из Красноярска.

Сейчас интернет полнится рекламой защитных масок против коронавируса (и некоторые соцсети ее уже блокируют). Принты и цвета – на любой вкус, есть даже со стразами. А он… начал шить маски бесплатно, чтобы потом раздавать бабушкам и дедушкам.

- У меня жена в поликлинике работает, - объясняет Андрей. – Они принимают экстренных больных. Людей в разы меньше, но ходят все равно. Конечно, такая работа – это риск. У жены вчера взяли анализы на коронавирус, ждем результаты.

Сам он простой работяга, говорит мужчина. Трудится механиком на предприятии, их не закрыли. Вот и решил: надо поддержать супругу. Хоть чем-то, но помочь!

Машинку освоил сам

- У нас есть дачный чат, больше ста человек, периодически в нем общаемся. Недели две назад там появляется объявление: «Шью маски. Цена – 150 рублей». Тогда еще не удержался – прокомментировал: «Кому война, кому мать родна». А сам задумался: это вариант! Но не подзаработать, а помочь. Когда-то давно я супруге на 8 марта подарил швейную машинку, хорошую. Но ей не очень интересно было, так что освоил технику сам. Где-то замок поменять в куртке, где-то простыню или полотенце сшить, теперь я запросто. Посмотрел в интернете видео, как сшить маску, взял ненужную ткань – и вперед. Первую испортил, вторая вышла нормально, третья – уже хорошо.

Приходит с работы, немного передохнет – и за машинку. Объемы пока совсем скромные, ткань покупает за свои. А она совсем не дешевая. С зарплатой сейчас ситуация сложная, другой бы прикрыл производство… Но не он.

С миру по нитке – маска готова

Когда стало понятно, что одному не справиться, бросил клич: «Ищу тех, кто готов помочь и умеет шить. А так же у кого есть ненужный материал и не жалко отдать. Денег, конечно, не прошу ни у кого, но если кто пожелает помочь финансово на приобретение материалов – пишите лично. Отчитаюсь за каждый рубль. Ещё раз уточню – работа и реализация бесплатно».

Освоил швейную машинку жены. Фото: предоставлено героем публикации.

Рассказывает, уже откликнулись несколько человек. Кто-то может отдать материал, еще одна девушка согласилась шить. Так что дело пошло!

- Сколько нашьем, столько нашьем. Как только маски будут готовы, хочу приехать к главврачу, договориться с ним, а потом прямо у регистратуры положить – пусть берут. Понятно, что людей делить нельзя. Но, если кто-то в шубе и в золоте, маску можно не выдавать – сам купит. Всем остальным – пожалуйста. Почему я так поступаю? Ну, вот такой я… На той же даче хожу, всем помогаю, что-то делаю. Бывает, полдня провожусь за спасибо. Мне родные говорят: зачем тебе это надо? У самих ничего не копано. Ну, такой вот я… Так нас учили в школе, родители… Еще при СССР. Тогда было принято помогать друг другу. Бес-ко-рыс-тно.

КОНКРЕТНО

КАК ПОДДЕРЖАТЬ?

Если вы можете и хотите присоединиться, шить и распространять бесплатные маски для пожилых людей, звоните +7 923 298 48 13 Андрей Ш.