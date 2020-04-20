2020-04-19T16:03:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 апреля 2020 года: 300 человек, умерли двое

Мы собрали последние данные о количестве зараженных COVID-19 на утро 20 апреля
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 апреля 2020 года: 300 человек, умерли двое.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 апреля 2020 года: 300 человек, умерли двое.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора на утро 20 апреля, количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Красноярском возросло до 300 человек. За последние сутки заразившихся COVID-2019 стало больше на 24. Темпы прироста, таким образом, составили 8,7%.

Число излечившихся не изменилось, их по-прежнему 17. Увы, в крае зафиксированы первые случаи смерти от коронавируса. В минувшие сутки COVID-2019 унес жизни сразу двух пациентов. Оба возрастные, им было больше 65 лет, находились на ИВЛ, к тому же страдали хроническими заболеваниями.

Всего новая инфекция проникла в 33 города и района края. Больше всего заболевших – 208 человек – в самом Красноярске.

Далее специалисты Роспотребнадзора приводят такие данные: Большемуртинский район – 13, Березовский и Емельяновский районы – по 8, Дивногорск и Курагинский район – по 6, Железногорск и Канск – по 5, Новоселовский и Ирбейский районы - по 4, Назарово, Ачинск, Норильск – по 3, Балахтинский, Манский, Абанский и Канский районы - по 2, Минусинск, Сосновоборск, Енисейск, Шарыпово, Зеленогорск, Лесосибирск, Кежемский, Боготольский, Ермаковский, Иланский, Шушенский, Пировский, Енисейский, Уярский, Козульский - по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Стреляли поочередно. В СК рассказали подробности убийства парня в Красноярском крае
Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама
Нелегальные шиномонтажки наживаются на карантине
Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч
Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса
Красноярцам рассказали, почему в период самоизоляции не отменяют богослужения в храмах
«Некуда идти»: в Красноярском крае собака ждет погибших в пожаре хозяев
На следующей неделе в Красноярске обещают до +25
Жарили шашлыки и пили. В пасхальную ночь под Красноярском в пожаре погибли двое
В Красноярском крае заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»
Телефонный мошенник нахамил жительнице Железногорска и остался без денег
В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищам
Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию
На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня
В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием
«Пусть вирус убирается»: 5-летний мальчик из Красноярска нарисовал, как овощи прогоняют коронавирус
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора