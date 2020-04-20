Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 апреля 2020 года: 300 человек, умерли двое

По данным Роспотребнадзора на утро 20 апреля, количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Красноярском возросло до 300 человек. За последние сутки заразившихся COVID-2019 стало больше на 24. Темпы прироста, таким образом, составили 8,7%.

Число излечившихся не изменилось, их по-прежнему 17. Увы, в крае зафиксированы первые случаи смерти от коронавируса. В минувшие сутки COVID-2019 унес жизни сразу двух пациентов. Оба возрастные, им было больше 65 лет, находились на ИВЛ, к тому же страдали хроническими заболеваниями.

Всего новая инфекция проникла в 33 города и района края. Больше всего заболевших – 208 человек – в самом Красноярске.

Далее специалисты Роспотребнадзора приводят такие данные: Большемуртинский район – 13, Березовский и Емельяновский районы – по 8, Дивногорск и Курагинский район – по 6, Железногорск и Канск – по 5, Новоселовский и Ирбейский районы - по 4, Назарово, Ачинск, Норильск – по 3, Балахтинский, Манский, Абанский и Канский районы - по 2, Минусинск, Сосновоборск, Енисейск, Шарыпово, Зеленогорск, Лесосибирск, Кежемский, Боготольский, Ермаковский, Иланский, Шушенский, Пировский, Енисейский, Уярский, Козульский - по одному.