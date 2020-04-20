Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 апреля 2020 года: умерли двое, ужесточили штрафы за нарушение самоизоляции

По данным оперштаба на утро 20 апреля, количество заболевших COVID-19 в Красноярске и крае достигло 300 человек. Это в том числе 24 заразившихся за минувшие сутки. Темп прироста составил 8,7 %. Случаи заболевания зафиксированы на 33 территориях края.

Первые смерти от коронавируса в Красноярске

В Красноярске зарегистрированы первые смерти от коронавируса. COVID-19 унес жизни сразу двух «тяжелых» пациентов. Оба возрастные, старше 65 лет, были в тяжелом состоянии, находились в реанимации с пневмонией. Кроме того, страдали хроническими заболеваниями, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

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Начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

С воскресенья, 19 апреля, в Красноярске и крае вступила в силу поправка в закон. И теперь у нас начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Для физлиц это 3-5 тысяч, для юридических 200-400.

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Красноярцы отметили Пасху в необычных условиях

Православные верующие Красноярска отметили Пасху. Правда, в нынешнем году праздник прошел в условиях, близких к боевым. Мир переживает вспышку новой коронавирусной инфекции. Накануне Пасхи Роспотребнадзор запретил любые мероприятия в стенах храмов, горожан и жителей края призывали – останьтесь дома. Но… люди все-таки пришли.

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