2020-04-19T11:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 19 апреля 2020: за сутки COVID-19 подтвержден у 24 человек

Сообщаем свежую информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 19 апреля
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 19 апреля 2020.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 19 апреля 2020.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 24 человека. По информации на 14 часов 19 апреля, всего зафиксировано 300 подтвержденных диагнозов COVID-19.

У 80% заболевание протекает в средней и легкой форме (у кого-то даже бессимптомно). 8 человек были переведены на аппараты искусственной вентиляции легких. Двое из них скончались. Это возрастные (старше 65 лет) пациенты, страдавшие хроническими заболеваниями.

Всего за период пандемии вылечились 17 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 33 муниципальных образованиях края.

Данные по районам и городам. Фото: Роспотребнадзор.

Данные по районам и городам. Фото: Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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