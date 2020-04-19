Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 19 апреля 2020: за сутки COVID-19 подтвержден у 24 человек

В минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 24 человека. По информации на 14 часов 19 апреля, всего зафиксировано 300 подтвержденных диагнозов COVID-19.

У 80% заболевание протекает в средней и легкой форме (у кого-то даже бессимптомно). 8 человек были переведены на аппараты искусственной вентиляции легких. Двое из них скончались. Это возрастные (старше 65 лет) пациенты, страдавшие хроническими заболеваниями.

Всего за период пандемии вылечились 17 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 33 муниципальных образованиях края.

Данные по районам и городам. Фото: Роспотребнадзор.

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