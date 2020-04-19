2020-04-19T11:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 19 апреля 2020 года: умерли 2 «тяжелых» пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на утро 19 апреля 2020 года
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Рассказываем последние новости о коронавирусе на 19 апреля в КрасноярскеРассказываем последние новости о коронавирусе на 19 апреля в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске умерли сразу два пациента с диагнозом COVID-19. Оба старше 65 лет, были в тяжелом состоянии. Именно их и подключали к аппаратам ИВЛ. По данным Оперштаба на 19 апреля в Красноярском крае официально подтверждено 300 случаев заражения. 17 выздоровели. У большинства зараженных болезнь протекает в легкой и средней тяжести. 38 человек лечится на дому.

Кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию

Красноярский кардиологический центр временно прекратил прием пациентов на плановую госпитализацию. Причины очевидцы: в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

COVID-19 проник в 33 города и района края. Фото: Роспотребнадзор.

COVID-19 проник в 33 города и района края. Фото: Роспотребнадзор.

- Сотрудники Центра в телефонном режиме оповещают пациентов, которые были записаны на плановые оперативные вмешательства, сообщают о переносе даты визита в медицинское учреждение. Вся неотложная помощь оказывается в прежнем порядке. (Подробности)

Игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть

В Красноярском крае предприятиям, не соблюдающим санитарные требования, пригрозили закрытием. Проверено больше четырех тысяч организаций, среди них выявили 26 нарушителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 17 апреля, губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба. Одной из главных тем стало соблюдение превентивных мер на предприятиях, продолжающих работу в период самоизоляции. (Подробности)

В Красноярске пасхальные богослужения прошли в полупустых храмах

Один из великих христианских праздников приходится отмечать в непростых условиях: из-за коронавируса верующих попросили остаться дома. Это нужно для их собственной безопасности. Об этом верующих накануне попросил сам митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Зрители получили уникальную возможность – узнать, что происходит за алтарем. Алтарь – это главная святыня православного храма, доступ в которую был ограничен с глубокой древности. По церковным правилам находиться в алтаре могут только мужчины, получившие благословение настоятеля храма. А это бывает крайне редко.

Но в этот раз верующие онлайн стали свидетелями, как готовятся к торжеству священнослужители, как облачается в белые одежды митрополит Пантелеимон. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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