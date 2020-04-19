2020-04-19T07:55:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые смерти от коронавируса в Красноярске: скончались сразу двое «тяжелых» пациентов

Оперштаб официально подтвердил первые смерти от коронавируса в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Первые смерти от коронавируса в Красноярском крае: скончались сразу двое «тяжелых» пациентов.Первые смерти от коронавируса в Красноярском крае: скончались сразу двое «тяжелых» пациентов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске умерли сразу двое пациентов с коронавирусом. Оба возрастные, старше 65 лет, были в тяжелом состоянии, сообщил оперштаб, находились в реанимации с пневмонией. Кроме того, страдали хроническими заболеваниями.

Один из них - пожилой мужчина из Новоселовского района, заразившийся COVID-19 в глазном центре, поделилась в соцсетях его внучка Юлия:

- Почти две недели назад мой дедушка попал туда на операцию, через три дня после выписки он заболел, думали простуда, но становилось все хуже, заболела и бабушка, только через 8 дней пришел документ с глазного центра о возможном контакте с больным короновирусом. Ему сделали тест, который был положительным! К этому времени у них с бабушкой уже было двухстороннее воспаление легких.

О смерти дедушки расск4азала внучка. Фото: инстаграм julia_energy_of_life.

О смерти дедушки расск4азала внучка. Фото: инстаграм julia_energy_of_life.

Заболевание протекало тяжело, пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но, увы, спасти его не удалось. Накануне, 18 апреля, мужчина скончался.

- Светлая память, дорогой наш, - пишет внучка. - Оказался первым в Красноярском крае. Всем родственникам сделали тест. 39 человек посадили на карантин, и они на нем до сих пор. Поэтому стоит вопрос о похоронах, которых может вообще не быть. Врача (от которого предположительно заразился пациент – прим.ред.) уже уволили. Врачи сами с риском для жизни пытаются помочь. Не могу сейчас винить никого.

Напомним, по данным на утро 19 апреля в Красноярском крае официально подтверждено 276 случаев заражения. Рост за сутки – 45 человек. COVID-19 проник в 33 города и района края.

У большинства зараженных – болезнь в легкой и средней степени тяжести. Некоторые переносят бессимптомно. 38 человек - на амбулаторном лечении, то есть на дому. На аппаратах искусственной вентиляции легких было восемь человек, двое скончались.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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