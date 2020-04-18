В Красноярске пасхальные богослужения прошли в полупустых храмах, но с большим торжеством и величием

В Красноярске началось торжественное пасхальное богослужение. Один из великих христианских праздников приходится отмечать в непростых условиях: из-за коронавируса верующих попросили остаться дома. Это нужно для их собственной безопасности. Об этом верующих накануне попросил сам митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Организована трансляция торжественного богослужения из Храма Рождества Христова. Благодаря современным технологиям, все происходящее можно увидеть с различных точек обзора внутри храма и снаружи.

А так Храм Рождества Христова выглядел в Пасхальную ночь год назадФото: Мария ЛЕНЦ

Зрители получили уникальную возможность – узнать, что происходит за алтарем. Алтарь – это главная святыня православного храма, доступ в которую был ограничен с глубокой древности. По церковным правилам находиться в алтаре могут только мужчины, получившие благословение настоятеля храма. А это бывает крайне редко.

Но в этот раз верующие онлайн стали свидетелями, как готовятся к торжеству священнослужители, как облачается в белые одежды митрополит Пантелеимон. Белые одежды, шитые серебром, символизируют божественный свет.

В храмах есть предупреждение соблюдать дистанциюФото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря за просьбу оставаться дома несколько десятков верующих все таки нарушили запрет и приняли участие сначала в крестном ходе вокруг храма, затем в богослужении. И все же необычно было видеть пустой зал в такой великий праздник. Внутренний зал храма может вместить 1000 верующих, его высота от пола до центрального купола составляет 47 метра. Это самый большой храм на территории Красноярского края.

Перед богослужениемФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, то торжественные богослужения прошли также во всех остальных храмах Красноярска.

- Очень необычно в этом году, - делятся впечатлениями прихожане другого храма, Святого Иоанна Предтечи. – По праздникам здесь очень много людей, приходят семьями, с детьми. Особенно на Пасху, это ведь большое для нас событие. А сегодня намного меньше людей. Все стараются соблюдать дистанцию, пришли в масках. Некоторые приняли участие в крестном ходе и внутрь заходить не стали. А кто-то вел прямые трансляции со своих смартфонов, видимо для своих близких, кто остался дома.

В Храме Ионана ПредтечиФото: Мария ЛЕНЦ

Частица благодатного огняФото: Мария ЛЕНЦ

Молодые прихожане соблюдают меры предосторожностиФото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то ведет трансляцию для своих близких, которые остались домаФото: Мария ЛЕНЦ

Христос воскрес!!!Фото: Мария ЛЕНЦ