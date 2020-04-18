2020-04-18T21:17:28+03:00
Общество

В Красноярске пасхальные богослужения прошли в полупустых храмах, но с большим торжеством и величием

Трансляция из Храма Рождества Христова показала верующим уникальное зрелище
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске в полупустых храмах проходят торжественные пасхальные богослуженияВ Красноярске в полупустых храмах проходят торжественные пасхальные богослуженияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске началось торжественное пасхальное богослужение. Один из великих христианских праздников приходится отмечать в непростых условиях: из-за коронавируса верующих попросили остаться дома. Это нужно для их собственной безопасности. Об этом верующих накануне попросил сам митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Организована трансляция торжественного богослужения из Храма Рождества Христова. Благодаря современным технологиям, все происходящее можно увидеть с различных точек обзора внутри храма и снаружи.

А так Храм Рождества Христова выглядел в Пасхальную ночь год назад Фото: Мария ЛЕНЦ

А так Храм Рождества Христова выглядел в Пасхальную ночь год назадФото: Мария ЛЕНЦ

Зрители получили уникальную возможность – узнать, что происходит за алтарем. Алтарь – это главная святыня православного храма, доступ в которую был ограничен с глубокой древности. По церковным правилам находиться в алтаре могут только мужчины, получившие благословение настоятеля храма. А это бывает крайне редко.

Но в этот раз верующие онлайн стали свидетелями, как готовятся к торжеству священнослужители, как облачается в белые одежды митрополит Пантелеимон. Белые одежды, шитые серебром, символизируют божественный свет.

В храмах есть предупреждение соблюдать дистанцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В храмах есть предупреждение соблюдать дистанциюФото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря за просьбу оставаться дома несколько десятков верующих все таки нарушили запрет и приняли участие сначала в крестном ходе вокруг храма, затем в богослужении. И все же необычно было видеть пустой зал в такой великий праздник. Внутренний зал храма может вместить 1000 верующих, его высота от пола до центрального купола составляет 47 метра. Это самый большой храм на территории Красноярского края.

Перед богослужением Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед богослужениемФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, то торжественные богослужения прошли также во всех остальных храмах Красноярска.

- Очень необычно в этом году, - делятся впечатлениями прихожане другого храма, Святого Иоанна Предтечи. – По праздникам здесь очень много людей, приходят семьями, с детьми. Особенно на Пасху, это ведь большое для нас событие. А сегодня намного меньше людей. Все стараются соблюдать дистанцию, пришли в масках. Некоторые приняли участие в крестном ходе и внутрь заходить не стали. А кто-то вел прямые трансляции со своих смартфонов, видимо для своих близких, кто остался дома.

В Храме Ионана Предтечи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Храме Ионана ПредтечиФото: Мария ЛЕНЦ

Частица благодатного огня Фото: Мария ЛЕНЦ

Частица благодатного огняФото: Мария ЛЕНЦ

Молодые прихожане соблюдают меры предосторожности Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодые прихожане соблюдают меры предосторожностиФото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то ведет трансляцию для своих близких, которые остались дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то ведет трансляцию для своих близких, которые остались домаФото: Мария ЛЕНЦ

Христос воскрес!!! Фото: Мария ЛЕНЦ

Христос воскрес!!!Фото: Мария ЛЕНЦ

Крестный ход Храма Ионана Предтечи Фото: Мария ЛЕНЦ

Крестный ход Храма Ионана ПредтечиФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Время веры». Новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пасхальная служба в Красноярске 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Рождества Христова
Прямая трансляция из храма Рождества Христова Красноярска, начало в 23.30 по местному времени. Пасхальную службу возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Владыка Пантелеимон: «Главное — не потерять достоинство, которое дал нам Господь Иисус Христос»
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим жителям Красноярского края в связи с эпидемией коронавируса и записал несколько видеообращений с конкретными советами, как провести время в самоизоляции с пользой для души
Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужили всем нам в исправление
Настал час задуматься, считает глава Русской Православной Церкви. И важно вместе с молитвой соблюдать правила безопасности. Сегодня мы вспоминаем хронику событий, связанных с противостоянием коронавирусу в храмах России
Митрополит Пантелеимон о закрытии храмов Красноярска из-за коронавируса: что делать с теми, кто все же придет на Пасхальную службу и как пройдет родительский день
Владыка обратился к священникам с разъяснением работы с прихожанами во время режима самоизоляции
Новости 24