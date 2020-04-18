Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 19 апреля 2020 года: 276 человек, выписано 17

По данным на утро 19 апреля в Красноярском крае официально подтвержденное количество зараженных составляет 276 человека. Таким образом, рост за сутки – 45 человек. Наибольшее количество в Красноярске – 189, затем идет Большемуртинский район – 12, Березовский район – 8. В Дивногорске и Емельяновском районах по 6, в Канске и Железногорске – по 5 зараженных. В Курагинском, Ирбейском и Новоселовском районах – по 4 зараженных.

Темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 19,5%. Расширилась и география распространения заболеваемости, теперь в списке 33 города и района края.

По состоянию: большинство зараженных – легкой и средней степени тяжести, многие вовсе переносят заболевание бессимптомно. 38 человек находятся на амбулаторном лечении, то есть на дому в соответствии со строгим предписанием врачей и эпидемиологов. На аппаратах искусственной вентиляции легких 8 человек, минус 2

Выписано 17 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4 147 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 75 человек. Снято с медицинского наблюдения 11 355 человек за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 835.

Обследовано всего 33 017 человек, из них за последние сутки обследовано 2 756.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.