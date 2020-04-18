2020-04-18T15:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники продают красноярцам билеты от имени зоопарка «Роев ручей»

Администрация парка просит не вестись на уловки нечестных людей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Директор зоопарка Андрей Горбань с одним из питомцев - филином. Фото: "Роев ручей"Директор зоопарка Андрей Горбань с одним из питомцев - филином. Фото: "Роев ручей"
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Не так давно сотрудники красноярского парка флоры и фауны решили запустить акцию и предложили горожанам приобрести билет с открытой датой посещения, а в подарок к билету получить брендовую маску. Воспользоваться билетом можно будет в любое время, как только завершится эта история с коронавирусом и зоопарк вновь радушно распахнет двери своим посетителям. А деньги-то учреждению нужны сейчас, ведь «Роев ручей» частично финансируется из бюджета, а частично – из средств за проданные билеты посетителям. Расходы на содержание обитателей зоопарка в период самоизоляции меньше не становятся, животных нужно кормить.

Акция стала набирать популярность.

- Вы не представляете, насколько мы благодарны. Огромное количество людей откликнулось на нашу акцию #ЯлюблюРоевручей. Помощь, которую оказал каждый из вас, бесценна. С такой поддержкой за нашей спиной никакие передряги нам не страшны, - рассказывает руководитель зоопарка Андрей Горбань.

А вот и любимец публики енот-полоскун. Фото: "Роев ручей"

А вот и любимец публики енот-полоскун. Фото: "Роев ручей"

Не остались в стороне и мошенники. Красноярцы стали получать в социальных сетях подложные сообщения от различных якобы менеджеров, которые предлагают для покупки билетов перевести деньги на обычную банковскую карту.

В связи с этим сотрудники «Роева ручья» обращаются к красноярцам:

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не переводите деньги на карту незнакомым людям. Заказ билета по акции #ЯлюблюРоевручей можно сделать только по телефону 294-20-20. Мы доставим билет и маску сами в пределах города. Вам не нужно будет покидать свою зону самоизоляции. Бесконтактная оплата. Никаких прикосновений – вирус не пройдет. Стоимость билета – 400 рублей.

Добавим, что если есть возможность и желание помощь «Роеву ручью» финансово и бескорыстно, все реквизиты можно узнать либо на официальном сайте, либо в группе ВКонтакте.

А как вам такая бело-медвежья маска? Фото: "Роев ручей"

А как вам такая бело-медвежья маска? Фото: "Роев ручей"

ИСТОЧНИК KP.RU

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