2020-04-18T11:30:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние данные по коронавирусу в Красноярске на 18 апреля 2020: количество зараженных выросло до 276

Информация о зараженных коронавирусом в Красноярске на 14 часов 18 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных выросло до 276Количество зараженных выросло до 276Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стала известна последняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 14 часов 18 апреля. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 45 человек за сутки и теперь составляет 276. Темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 19,5%. Расширилась и география распространения заболеваемости, теперь в списке 33 города и района края.

По состоянию: большинство зараженных – легкой и средней степени тяжести, многие вовсе переносят заболевание бессимптомно. 38 человек находятся на амбулаторном лечении, то есть на дому в соответствии со строгим предписанием врачей и эпидемиологов. На аппаратах искусственной вентиляции легких 8 человек, минус 2.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4 147 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 75 человек. Снято с медицинского наблюдения 11 355 человек за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 835.

Обследовано всего 33 017 человек, из них за последние сутки обследовано 2 756.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

География распространения коронавируса в Красноярском крае на 18 апреля 2020

География распространения коронавируса в Красноярском крае на 18 апреля 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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