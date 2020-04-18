Трансляция пасхального богослужения в Красноярске: где посмотреть на телеканале и онлайн

Реальность такова, что сегодня ради безопасности лучше оставаться дома и не подвергать себя опасности заражения коронавирусом. Тем более, что среди верующих, которые готовятся к празднику Пасхи, много людей пожилых людей из так называемой возрастной группы риска.

Накануне митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к красноярцам и призвал их оставаться дома и посмотреть трансляцию богослужения из Храма Рождества Христова. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Енисей», ее можно увидеть и по телевизору, и непосредственно на сайте телеканала. А также в социальных сетях канала «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Начало пасхальной службы в Красноярске – 18 апреля, в 23:30.

Также телеканал НТВ в 13:15 по московскому времени сегодня, 18 апреля начнет трансляцию схождения Благодатного огня из Иерусалима. 18 и 19 апреля Пасхальную службу из храма Христа Спасителя в Москве будут транслировать на Первом канале, каналах «России-1» и НТВ «Пасха Христова». Начало эфира в 23:30.

Трансляция Пасхальной службы из храма Христа Спасителя в 23:00 по Москве начнется на телеканале «Спас», сообщают «Городские новости».

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