2020-04-17T15:47:26+03:00
Общество

Перенос акции «Бессмертный полк» в Красноярске 2020: какого числа пройдет и почему переносят

Рассказываем, почему переносят акцию «Бессмертный полк» в Красноярске 2020 и какого числа она состоится
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Акция «Бессмертный полк» на Проспекте мира в 2019 годуАкция «Бессмертный полк» на Проспекте мира в 2019 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Акция «Бессмертный полк», ставшая уже традицией в Красноярске, в 2020 году будет перенесена, как и празднование Дня Победы, на более поздний срок. Точная дата акции пока не названа.

Напомним, что вчера, 16 апреля, президент России Владимир Путин на Совете безопасности высказался в пользу переноса торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на более поздний срок, но пока без конкретики, на какой именно.

Есть предположение, что акция «Бессмертный полк» может состояться в Красноярске 24 июня 2020 года или уже в сентябре. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и стране.

Массовые мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, в том числе шествие Бессмертного полка переносят по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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