2020-04-17T15:38:12+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Красноярске: какого числа пройдёт и почему переносят

Перенос Парада Победы 2020 в Красноярске – мера вынужденная и необходимая во время борьбы с коронавирусом
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Точная дата празднования Дня Победы в Красноярске-2020 пока не известнаТочная дата празднования Дня Победы в Красноярске-2020 пока не известнаФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2020 году в Красноярске, как и в других городах, из-за пандемии коронавируса будет перенесено празднование Дня Победы. 15 апреля российские ветеранские организации попросили президента перенести Парад Победы 2020.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Парад Победы будет перенесен на поздний срок, точная дата проведения пока не называется. Вероятно, празднование 9 мая случится или 24 июня 2020 года, или в сентябре. Все зависит от того, когда отступит эпидемия COVID-19.

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Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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