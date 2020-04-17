Почему книги нельзя ничем заменить?

14 марта в России празднуют День православной книги и, кстати, дата выбрана не случайно: 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой точно датированной русской печатной книги «Апостол» Ивана Федорова. Этому празднику была посвящена программа «Время веры» на радио «Комсомольская правда», которая выходит ежемесячно в последний четверг каждого месяца (все программы можно найти на сайте kp.ru в разделе «Время веры»). Гостем прямого эфира стал директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии Андрей Бардаков.

- В этом году празднику исполнилось 11 лет, у него уже складываются свои традиции. Одна из них – дарить друг другу православные книги. И это не только жития святых и священное писание, но и личный духовный опыт священников, книги о семье и воспитании детей, художественные произведения и т.д. Одним словом, православная книга - книга о добре и любви. Андрей Васильевич, а что издано в Красноярском крае, какие книги вы хотели бы порекомендовать?

- Сейчас много так называемого православия-лайт, для начала пути к глубоким ценностям. Много книг по истории православия, в том числе изданные за последнее десятилетие и в Красноярском крае. Это «Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861—2011 гг.» Геннадия Малашина, двухтомник «Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов. Из дневников 1870—1897 гг.», из него процитирую небольшой отрывок о том, как жил Красноярск почти 140 лет назад: «Ясно, тихо, свежо. Господи, вразуми меня на дело учебное. Во втором основном классе шум, записал всех и оставлены. Вот школа для терпения — современная школа». Как видите, 140 лет прошло, мало что меняется. Или историко–публицистические очерки «Третий путь отца Димитрия Неровецкого», новомученика. Эта книга написана не как житие, а как результат более чем 10-летнего исследования. Он жил в Апано-Ключах, это Абанский район, и в годы Гражданской войны выбрал этот третий путь: ни красные, ни белые, а служение Богу и людям. Сейчас готовятся два издания о Святителе Луке, о его пребывании в Красноярске. Это только кажется, что уже все написано, еще есть над чем работать исследователям: где жил, с кем общался. Все издания можно найти в библиотеках, есть они на сайте краевой библиотеки в открытом доступе.

- Патриарх Кирилл сказал, цитирую: «Если мы перестаем читать книги, если мы только смотрим кино, видео, интернет-ресурсы, то у нас исчезает навык создавать художественный образ в своем сознании. А это очень опасно – человек становится беднее, его творческие способности ослабевают, он становится более зависим от внешних носителей информации». Как вам кажется, есть ли эффективные способы сохранить любовь к чтению и передать ее детям? Или мы не выстоим перед новыми технологиями?

Андрей Бардаков. Фото: пресс-служба Красноярской епархии

- Способ один - в доме должны быть книги, родители должны их читать. Здесь работает только собственный пример. Все остальное бессмысленно, как, впрочем, и в других вопросах воспитания.

- Православный журнал «Фома» составил список легендарных христианских книг. В их числе романы и повести Ивана Шмелева и Федора Достоевского, сказка Андерсена «Снежная королева». В России мы знаем цензурированный перевод, из которого удалены все христианские символы и образы, упоминания о молитвах и Боге. Или «Хроники Нарнии» — цикл из семи сказок, которые получили неофициальное название «евангелие для детей». Сейчас их, кстати, ставит красноярский ТЮЗ. А что вы могли бы посоветовать почитать?

- Это прежде всего Библия. И евангельские притчи – из них можно узнать, кто такой блудный сын, что значит зарыть таланты в землю - они откроют очень много. Конечно, классика, многие авторы откроются по-новому. Например, Лесков. Или «Мальчик у Христа на елке» Достоевского – небольшой рассказ, но сколько в нем милосердия. Мы вроде хорошо знакомы с творчеством Маршака. Но на самом деле с удивлением узнал его малоизвестные строки от западного богослова, философа Уильяма Крейга, который приводит слова Маршака:

Все умирает на земле и в море,

Но человек суровей осужден:

Он должен знать о смертном приговоре,

Подписанном, когда он был рожден.

Но, сознавая жизни быстротечность,

Он так живет — наперекор всему, —

Как будто жить рассчитывает вечность

И этот мир принадлежит ему.

Сразу хочется задуматься: на что трачу свою быстротечную жизнь? Сколько человек проживет по сравнению с вечностью? Очень мало. И важно не сколько, а как он проживет это время.

И еще один пласт – мемуары, письма. В них многое открывается - и история, и биография, и понимание, что все это применимо и к нашей жизни. Вот только один пример - Виктор Франкл, психотерапевт, переживший четыре концлагеря Второй мировой войны. Он говорит в своих книгах, что быть человеком означает найти смысл, но смысл открывается через поиск самого человека. Как говорил Блез Паскаль, тем, кто ищет, Бог дает достаточно света, а тем, кто бежит от этог, – достаточно тьмы. Благодаря интернету нам доступно огромное количество информации, важно идти к свету.

- Андрей Васильевич, а какие книги или каких авторов вы могли бы назвать любимымми?

- Это Евангелие, не просто любимая, но жизненно необходимая книга. И произведения Достоевского и Лескова.

- Есть ли библиотеки в красноярских храмах, как стать их читателем, всем ли можно приходить?

- Церковные ресурсы открыты абсолютно для всех! Они общедоступны, и библиотеки в том числе. В Красноярске я бы назвал библиотеку при храме Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27) и, конечно, КИЦ «Успенский» (ул. Лесная, 55а). Очень много книг на сайтах, например, «Азбука вер», «Правмир», журнал «Фома». Из красноярских – сайт Касьяновского дома, где собраны все наши проекты, образовательные ролики, экспонаты просветительского центра, интервью.

Последние, самые новые издания о православии в крае

(все эти книги есть в краевой научной библиотеке)

Игорь Федоров. Документы и материалы по истории Красноярского Знаменского скита. Красноярск, 2019.

Красноярский Знаменский мужской скит находился на территории современного Дивногорска. Книга включает исторический очерк от основания скита до наших дней, а также архивные документы и материалы XIX – начала XX века из фондов Государственного архива Красноярского края с комментариями и примечаниями автора. Большой интерес представляют сведения о насельниках Знаменского скита с подробными биографиями.

Елена Шушканова. Церковь Святой Параскевы села Барабановское Енисейской губернии в контексте сибирской истории (вторая половина XIX-XX вв.). Красноярск, 2019.

Это исследование истории прихода и священства, строительства уникального деревянного храма и его внутренней росписи на основе изучения многочисленных материалов государственных досоветских и советских архивов, а также архивов Красноярской и Томской епархий, научных изданий, периодической печати. Среди архивных материалов дореволюционного периода наиболее ценная информация, по мнению автора, содержится в делах фонда Параскевской церкви. Это клировые ведомости, метрические книги, журналы брачных обысков, исповедные росписи и другие материалы.

Книга состоит из четырех частей: строительство церкви; духовенство Параскевского храма; миряне прихода и их церковная жизнь; история церкви при советской власти до 1935 года.

Анна Дворецкая, Аида Терскова, Надежда Хаит. Православная церковь и население Приенисейской Сибири 1700-1919 гг. Красноярск: СФУ, 2018.

На примере Приенисейской Сибири авторы рассматривают общую картину формирования религиозного ландшафта территории, роль православия в жизни населения, особенности функционирования приходов и храмов в 1700-1919 гг.

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