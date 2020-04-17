Какой была православная жизнь в Красноярском крае в 1941-45 годах? Почему так важно сохранить память о героях и как это поможет выстроить будущее общество? Об этом говорим сегодня, в ожидании 75-летия Великой Победы

Откуда появились эти фразы «В окопах не бывает атеистов», «На войне неверующих нет», точно неизвестно. Но известно, что появились они во время Второй мировой войны и с тех пор повторяются уже много десятилетий.

И это слова не только о том, что во время смертельной опасности человеку нужна духовная поддержка. Это еще и о том, что, несмотря на почти полное уничтожение Церкви, веру в стране уничтожить не удалось. На этот счет есть статистические данные, собранные во время переписи 1937 года. Верующих оказалось больше, чем неверующих: 56,7%.

В действительности верующих было еще больше, не все осмелились ответить искренне. Кроме того, перепись опровергла и распространенный стереотип о верующих как о неграмотных пожилых женщинах. На самом деле оказалось, самыми большими возрастными группами среди верующих были люди в возрасте 20-29 и 30-39 лет. Большинство были грамотными, мужчины - более 75%, женщины — 88%.

О своей позиции Церковь заявила в первый день войны, 22 июня 1941 года. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обратился к народу с посланием, в котором призвал верующих встать на защиту Родины.

26 июня 1941 года Сергий отслужил в Богоявленском соборе Москвы молебен «О даровании победы», и с этого дня во всех храмах страны почти до самого конца войны совершались такие молебствования.

Послание митрополита Сергия от 22 июня власть разрешила огласить в храмах только 6 июля 1941 года. Через три дня после того, как Сталин обратился по радио к согражданам со знаменитым «Братья и сестры!».

Всю войну в храмах собирали добровольные взносы верующих в Фонд обороны, Фонд помощи раненым, Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной армии. Часть собранных денег была использована на создание танковой колонны им. Дмитрия Донского и авиационной эскадрильи им. Александра Невского. К концу войны Русская Православная Церковь собрала около 300 млн рублей.

О роли Церкви в годы войны, о важности сохранить благодарность и память говорим с директором Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии Андреем Бардаковым.

- Церковь исконно стоит на позиции защиты Родины. Патриотизм - это кредо церкви. Когда началась война, многие ожидали, что разгромленная, уничтоженная Церковь не поддержит власть, а поддержит захватчиков. Но все случилось, естественно, наоборот. Митрополит Сергий обращается к народу, чтобы всей паствой, всеми силами защищать свою Родину от врагов. Потому что таков образ Церкви и ее святых: если ты не любишь свою Родину, то ты не гражданин земного отечества, а значит, и небесного недостоин.

Это не просто выполнение долга перед Родиной, это всегда вопрос служения, защиты духовных ценностей, будущего, детей, женщин, веры.

Донести эту позицию и до современников, сохранить память о войне – это дело Церкви. Мы у себя в епархии спросили руководителей всех отделов, что они считают самым важным в работе, и почти все отметили патриотизм. Он особенно актуален в наше время космополитизма, глобализации. Нам сейчас говорят, что мы свободные люди и должны быть открыты всему миру. А мы видим в реальности, что граждане мира живут по-разному, а ресурсы перетекают из одной части мира в другую, и это происходит чаще всего несправедливо. И так называемые открытые свободные люди, по сути, ничем не могут воспользоваться.

Социолог Зигман Бауман выводит две категории людей: «туристы» и «бродяги». «Туристы» путешествуют по миру в свое удовольствие, а «бродяги» их обслуживают и мечтают стать «туристами». И вынуждены либо переезжать с места на место в поисках работы, спасаясь от войн и т.д., либо сидят дома и с помощью телевидения и интернета путешествуют мысленно. Но те и другие – скитальцы. Они кочуют по миру в поисках новых впечатлений и не могут остановиться, но это их никуда не приводит. Не приносит радости. Наоборот, дает ощущение пустоты. Вот для них нет понятия патриотизма. Эти люди мечтают только об удовольствиях. А нам нужно воспитывать таких людей, которые принимают судьбу Отечества как свою личную.

- Но как это донести до современной молодежи? Особенно сейчас, когда поток информации огромный, непрерывный и в нем много всего ненужного.

- Общество меняется очень быстро, скорость обмена информацией молниеносная, поэтому готовых рецептов нет. Но надо понимать, что новые условия не создали нового человека. Он остается прежним. Невзирая на то, что творится вокруг, мы говорим о вечных ценностях, а не о тех, которые сейчас в моде.

Людей приучили к массовым праздникам, а они не работают. Человек получает кратковременную встряску, а дальше – пусто, он не смог задать вопрос, ему на него никто и не собирался отвечать. В итоге, имея безграничные средства общения, люди остаются одинокими. Парадокс: сидим рядом и находимся в разных мирах.

Наш основной ориентир – разговаривать глаза в глаза, вдумчиво, так, чтобы можно было достать человека из гаджета. В идеале, для молодежи нужно создавать центры или направления деятельности, которые бы по-настоящему их увлекали. Но для этого сначала нужно провести исследование: а какая она, молодежь, чего хочет, в чем нуждается. Без этого работа будет неэффективна. К сожалению, многие решения принимаются опрометчиво, непродуманно просто потому, что кому-то что-то кажется. А где экспертное сообщество?

Мы в 2019 году начали исследование духовных ориентиров учащихся старших классов школ края. На первом этапе исследования приняло участие шесть школ, три крупных городских и три крупных сельских, ответы анонимные. Будем продолжать эту работу, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы.

Ответы сельских и городских школьников не отличаются, поскольку все они сейчас находятся в одном информационном поле.

На вопрос о любимом канале Youtube 25% ответили, что не смотрят, у остальных 75% нет какого-то любимого канала, все смотрят разные, но все выбирают развлекательные.

Только 4% опрошенных смотрят отечественные фильмы, остальные - зарубежные и тоже в основном развлекательные.

На вопрос «С кого брать пример?» 25% ответили, что у них нет примера.

11% - берут пример с родителей, 3% - с учителей. Только две личности набрали по 8% - это Владимир Путин и Илон Маск.

Ни одного имени ученого, космонавта, героя, полководца! Школьники в качестве идеала выбирают в основном звезд шоу-бизнеса.

В числе любимых праздников только два лидера: Новый год и день рождения, то есть те дни, когда им дарят подарки. День Победы, День народного единства – незначительный процент.

Такие реалии. И сразу вопрос: кого сформировали те институты, которые этим занимаются? Значит, их работа не была эффективной, она не дала результата.

Ценности и смыслы задаем мы, взрослые, но прививать их нужно с учетом того, что уже есть, что уже сформировано, без этого ничего не получится.

И еще одно наблюдение: у школьников явно выражен недостаток общения со взрослыми, они наговориться хотят, а их никто не слышит. У нас есть дети, которым родители ничего не смогли дать кроме денег. Они остаются духовно голодными.

- Сейчас все говорят о коронавирусе как общей угрозе, против которой нужно сплотиться. Такое ощущение, что до коронавируса проблем в обществе не было.

- В Красноярске на миллионный город один хоспис на 30 человек – это не гуманитарная катастрофа? Мы отворачиваемся от людей, которым нужна помощь, потому что в обществе потребления солидарность не в моде. Каждый думает о себе, я – центр, я - главный. В лодку сели - все капитаны, грести не хотят, а куда плыть – не знают. Сейчас, на мой взгляд, в обществе сложились две опасные тенденции. Это поверхностное всезнайство, «окей гугл». И критика «всех и за все», по любому поводу. Критика часто злобная, анонимная. Но при этом мало кто задает себе вопрос: а где я, у меня есть позиция, в чем мое участие?

Забыли золотое правило этики: относись к ближним так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Если мы хотя бы на 50% этому следовали, жили бы в другом мире. Мы в церковно-общественной деятельности не идем по пути критики. Для нас важнее, чтобы люди задумались о духовных ценностях, и для этого мы даем готовые ресурсы. Например, разработали уроки о Святителе Луке для разного возраста: есть фото, видео, все материалы. Создали в Красноярске Институт духовно-нравственной культуры, привлекли педагогов-профессионалов, создаем ресурсы системы образования, решаем конкретные задачи воспитания, приглашаем присоединяться к нам через сайт http://krasdnk.ru/

- Возвращаясь к Дню Победы, хочу узнать, есть ли у Церкви традиции этого праздника?

- Это всегда традиционно 9 мая: в храмах совершается особое поминовение усопших воинов и благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И участие в акции «Бессмертный полк». К сожалению, военное время в истории Церкви – во многом еще белое пятно. В истории православия Красноярского края военного времени широкой общественности известны, прежде всего, два имени: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), выдающийся хирург и человек, возродивший православие в Красноярске в годы войны, и архимандрит Нифонт (Глазов), фронтовик, орденоносец, внесший затем значительный вклад в поддержание духовной жизни края.

НАША СПРАВКА

Православие в Красноярском крае в годы войны

К началу Великой Отечественной войны православная церковь в стране и в крае была практически полностью уничтожена: храмы закрыты и разграблены, священники расстреляны или сосланы. К началу войны на территории Красноярского края не осталось ни одного действующего храма. Ближайший храм был в Новосибирске.

Об этом написал архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в канун Великой Отечественной войны: «О Мать моя, поруганная, презренная Мать, Святая Церковь Христова! Ты сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и тысячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разрушены и уничтожены, а другие осквернены, а другие обращены в овощные хранилища, заселены неверующими, и только немногие сохранились. На местах прекрасных кафедральных соборов - гладко вымощенные пустые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой жизни, церкви земного царства, равенства, социальной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий?».

Однако начиная с 1942 года отношение власти к религии немного смягчилось: разрешены выборы патриарха, открываются духовные школы, храмы и монастыри, из тюрем, лагерей и ссылок возвращаются священнослужители. По всей стране с января по ноябрь 1944 года было открыто более двухсот церквей. Но в основном на западе страны, причем многие храмы открыли оккупационные власти, чтобы задобрить население. Чем дальше от линии фронта на восток, тем меньше было храмов. Например, в огромном Красноярском крае осталась только одна действующая церковь, Никольская кладбищенская.

Возрождение православия в Красноярском крае началось в 1942 году, и оно связано с двумя именами: хирурга Войно-Ясенецкого, назначенного архиепископом Красноярским, и Николая Васильевича Попова, настоятеля закрытой Покровской церкви. Попов собирал деньги на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского, за что возглавляемый им Церковный совет получил благодарность от Сталина. Именно Попов добился возвращения верующим Покровской церкви. Правда, это удалось не сразу, а только 8 мая 1945 года.

А первое после перерыва длиной в пять с лишним лет православное богослужение было совершено в Красноярске в Родительскую (мясопустную) субботу 27 февраля 1943 года – об этом напоминает мемориальная табличка на стене храма.

Владыка Лука писал: «О первом богослужении мало кто знал, но все-таки пришло человек двести. Многие стояли на дворе… Первое богослужение… сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на две недели».

Запись в дневнике красноярского протоиерея Николая Александровича Климовского от 1 марта 1943 г.: «Вчера был в Николаевке. Часовня на кладбище открыта для богослужения, 27 февраля была совершена первая литургия в Родительскую субботу. Вчера предполагалась тоже литургия, но арх. Лука, за неимением арх[иерейского] облачения, вина — кагора — и просфор с печатями, служить не стал, а была отслужена обедница и молебен о даровании победы над врагом. Арх. Лука произнес проповедь: поздравил с великим праздником, т. е. с открытием богослужения, и закончил поучением о Страшном суде, ибо неделя мясопустная. О. Захаров прочитал послание митр. Сергия с приглашением о пожертвованиях на танковую колонну Димитрия Донского».

5 марта 1943 года Лука в письме сыну сообщает: «Господь послал мне несказанную радость. После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен архиепископом Красноярским… Конечно, я буду продолжать работу в госпитале, к этому нет никаких препятствий».

С конца 1943 года верующие по всему краю обращаются к власти с просьбами вернуть им храмы.

В частности, в заявлении церковного совета Николаевской кладбищенской церкви верующие пишут: «…Потребность же в религиозной удовлетворенности в настоящее время большая, так как в каждой семье имеется не один, а два и более члена семьи, ушедших в Красную армию, о здравии и спасении которых оставшиеся верующие члены семьи очень хотели бы помолиться. А тем более ощущается сильная потребность в заупокойной молитве об убиенных на поле брани воинов».

Известны случаи, когда люди молились возле храмов, ставших зернохранилищами или клубами.

Решения об открытии некоторых храмов Красноярского благочиния были приняты в 1945 году. К 1 января 1946 года должны были открыться тринадцать церквей. Реально их было восемь: две в Красноярске, по одной в городах Абакане и Минусинске, селах Сухобузимском, Шилинском, Новоселовском, Кома.

В начале 1946 года в крае был 21 священник, из них только 3 не были репрессированы, 18 человек отбыли в лагерях и ссылках от 3 до 10 лет.

Послевоенное возрождение довольно быстро закончилось, большинство храмов закрыли во второй раз.

К моменту празднования 1000-летия Крещения Руси в крае не насчитывалось и полутора десятков действующих храмов. Красноярская епархия была воссоздана только 20 июля 1990 года.

Церковь Николая Чудотворца на Николаевском кладбище, ул. Пролетарская, 157

Построена она была в начале ХХ века в Николаевской слободе как временный кладбищенский храм. Закрыта в 1930-х гг. Вновь открыта в 1943 году, первой в городе и крае. Более она не закрывалась. В 1948—1949 гг. в Николаевской церкви построены алтарь и притвор.

И вот что удивительно, когда несколько лет назад начали делать ремонт, оказалось, что у этого храма вообще нет фундамента, а он столько лет простоял! Сейчас площадь увеличили в два раза, и прихожан сразу стало больше. Благословляют здесь крестом с частичкой мощей святителя Луки.