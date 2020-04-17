Православная семья в самоизоляции: Мало что изменилось, только по храму скучаем

После объявления режима самоизоляции оказалось, что для многих в тягость собственные дети, жизнь в пределах родного дома кажется наказанием, а организовать досуг и обучение своих чад родители даже с высшим образованием не могут или не хотят.

Мы уже рассказывали о тех, кто в режиме самоизоляции живет долгие годы. Это инвалиды-колясочники, прошедшие длительный период реабилитации. Наши герои, депутат городского Совета Наталья Каптелинина и писатель Владимир Топилин, дали свои советы тем, кто сейчас проводит время дома. И главный секрет – это полезные занятия.

- Я считаю, что у каждого дома найдется какая-то работа. А она всегда помогает сгладить «жизненные зазубрины». Если мы все вместе сплотимся и будем делать так, как нам советуют мудрые люди, через некоторое время будем вспоминать эти дни с улыбкой. А если нет, то и улыбаться будет некому, - сказал Владимир Топилин.

Сегодня своим опытом жизни в самоизоляции поделится мама пятерых детей Наталья Кононихина. Старший сын, которому 26 лет, живет отдельно, своей семьей, а четверо младших от 16 до 6 лет все дни проводят дома, с родителями. Как организовано время обучения и отдыха в такой семье?

Воспитывать надо не детей, а себя

В семье два школьника. Старшая, Маша, ходит в обычную школу и сейчас учится дистанционно. А третьеклассник Миша в таком режиме занимается уже два года по системе семейного образования «Классические беседы» - для него ничего не изменилось.

- Как раз сейчас Михаил начал сдавать аттестацию за 3-й класс. Самые легкие предметы - музыку, технологию, ИЗО - сдал за 20 минут. На «Окружающем мире» задумался, сдал на 91 балл, но все ошибки по невнимательности. Осталось сдать 4 предмета. Раньше Миша ходил в музыкальную школу, но сейчас тоже занимается дистанционно. Шестилетних близнецов обучаю я. Мне кажется, каждый, кто закончил советскую школу, способен учить своих детей. Нас в свое время учили и понимать, и объяснять. Учить детей – это огромный труд и самоорганизация. Если родители не хотят этим заниматься, ничего не получится. Нужно не ребенка воспитывать, а себя, и тогда он смотрит на маму с папой и «воспитывается», - рассказывает Наталья. – Нам помогло и то, что наш папа – психолог, он профессионально занимается диагностикой природных способностей, внимания, памяти. Он продиагностировал всех наших детей, выяснилось, например, что русским языком Миша может заниматься не более 15 минут, дольше - бессмысленно, он просто ничего не усваивает. Поэтому мы разным предметам уделяем разное время. Дома нет такого, как в школе: вот сейчас занимаемся, а потом отдыхаем. У нас день начинается с молитвы и завтрака, а потом весь день уроки чередуются с молитвами, отдыхом, играми, чтением.

Телевизора у нас нет уже три года, смотрим в интернете только образовательные, исторические, православные фильмы и программы. То есть обучение в режиме самоизоляции для нас – обычное дело, ни к чему новому привыкать не пришлось. Правда, у нас три компьютера. Иначе все дети просто не смогут учиться.

К Пасхе семейная мастерская Кононихиных готовит множество полезных и приятных подарков, хорошо знакомых тем, кто бывает на православных ярмарках.Фото: из личного архива

Не хватает только храма

Сейчас все православные в ожидании Великого праздника Пасхи. Но пастыри призвали свою паству не идти в храмы.

- Это единственное, чего нам не хватает в режиме самоизоляции, - говорит Наталья. - Уже 12 лет каждое воскресенье мы проводим в храме, а сейчас лишены этой радости. В православие мы с мужем пришли, когда старшему сыну было 14 лет, а дочке – 4 года. Поняли, что не справляемся с воспитанием детей без Бога, что все, что мы видим вокруг, не годится для нас и для них. Мы раньше считали, что Бог в душе и этого достаточно, но это не так, Бог – в храме. И хотя мы временно не можем туда пойти, с детьми каждый день читаем Детскую Библию, другие книги, смотрим фильмы о православии, день проводим с молитвой. К Пасхе готовимся. К этому празднику наша семейная мастерская Кононихиных готовит множество изделий из дерева. Наш папа на даче вырезает, выпиливает и обжигает рыбок, птичек, курочек, а я дома с детьми раскрашиваю – это сувениры. Делаем и прикладные вещи: подсвечники, подносы, шкатулки, композиции в горшочках, бутылки-вазы под вербы, ящички для куличей и яиц и многое другое. Мы уже не можем без этого творчества. Но в городских условиях можно сделать и совсем простые вещи из бумаги, ткани.

Накануне Пасхи, в этом году это 16 и 17 апреля, мы всей семьей будем печь куличи и украшать пасхальные яйца. Для раскрашивания у нас куплены специальные пищевые краски. Дети очень ждут этого события, рисуют все, что нравится. И куличи украшают тоже как хотят, без правил. Куличи печет наша дочь Мария. Мы неслучайно печем несколько десятков маленьких куличиков. Дети готовят подарки своим крестным и членам их семей: на тарелку выкладывают куличики, сами рисуют и подписывают пасхальную открытку и упаковывают пасхальный сюрприз. Мы с мужем готовим подарки своим крестникам. И все, кого мы одариваем, тоже готовят нам подарки – получается такой круговорот подарков.