Владыка Пантелеимон: «Главное — не потерять достоинство, которое дал нам Господь Иисус Христос»

— Возлюбленные во Христе соотечественники, сибиряки, братья и сестры, верующие люди, православные и неправославные!

Самое страшное для каждого из нас — это уныние. В прямом смысле слова безрассудная печаль, тоска, беспричинное искание горечи и горести убивает каждого из нас. Человек создан для радости вечной жизни! Нашу христианскую православную мораль создавали две тысячи лет лучшие и светлые души верующих: мы их называем святые отцы, подвижники, монахи, монахини, священники, ученые люди, миряне — одним словом Божии человеки.

Испытание, которое принесло нам время, выпало на долю всего рода человеческого. И сейчас главное — не потерять человеческое достоинство, которое дал нам Господь Иисус Христос, не утратить адамова образа, который дал нам Господь при сотворении, до грехопадения, не утратить божественный порыв нашей души и наши ценности, не опуститься до мелочной жалости и трепета за то, что ржавеет, гниет и пропадает.

Самая главная черта человека — его способность бороться. Бороться за спасение души, бороться с грехом за вечную жизнь, бороться с врагом рода человеческого и с его воинством. Всегда нужно ожидать с благодарностью Божией милости и укрепления наших душ и телес, чтобы одержать победу над особо опасными болезнями и эпидемиями.

Но жизнь всегда продолжалась и будет продолжаться, пройдет и это — но не без нашего упорства. Конечно, главные наши усилия сейчас направлены на молитву за всех людей, за врачей, за наших отцов и матерей, за нашу Святую Церковь, Патриарха, священников, друг за друга и за наших врагов — чтобы они стали нам друзьями.

Величие человека в его воскресении и воскрешении других из состояния полумертвого. Уныние — состояние, приближающееся к смерти. Но силой веры Христовой, каждый день памятуя о Христе, Его подвиге, Церкви, святых Его, друг о друге, мы должны говорить себе: «Вот проходит ночь, и солнце светит».

Да благословит Господь нас всех на мужество, мудрость и борьбу через особое человеческое стремление к победе! Так что не будем печалиться, а будем радоваться, что мы христиане — обладатели и носители благодати Духа Святаго.

Да укрепит Господь всех нас на терпение, радость и спасение!

Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский.

Об испытаниях Великого поста и подготовке к Пасхе

Пост посвящен страстям Господа Иисуса Христа, и Господь очень много посвятил и отдал времени единоличному Своему страданию и скорби, о котором мы почти ничего не знаем. А ведь это космического значения очистительная боль.

Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Пост привел через эту боль к торжественному Воскресению в одиночестве, и в этом году Господь послал нас провести пост не в одиночестве — с нами семья, с нами миллионы верующих в домах и квартирах. И если мы не можем собраться вкупе в храмах, то дух наш пусть будет в храмах и над храмами.

Пусть столы наши будут приготовлены к пасхальному разговению, потому что мы прошли через страдания и проходим через них к жизни вечной. Невозможно никакой праздник отнять.

Что нужно сделать в этот пасхальный день и ночь? Восславить Христа и благословить Бога за посланное испытание, за посланное обучение подвигу спасения не в грехах, а в раздумьях, размышлениях и серьезных выводах в отношениях между Богом и людьми, между добром и злом, между вечностью и адом и между человеками.

Христос воскрес, чтобы образумить мир, и будем готовиться к Пасхе, будем встречать Пасху, и не отнимется радость пасхальная. Везде свет Христов. Тоски не будет. И будем укреплять себя для будущих встреч в храмах, славя Господа.

Об ответственности каждого за сдерживание эпидемии

Можно вспомнить, что сказал Господь: когда изгоняют злого духа из человека, он бродит, он не знает, куда ему податься, и думает, пойду вернусь туда, где был, и с собой еще возьму кого-нибудь.

Кто так беспечно, подобно злому духу, ходит по городам и селениям, не зная, что делает, подвергает опасности себя и других.

А не лучше ли, очистившись, дать место духу мира, тишины, спокойствия и надежде на победу над теми испытаниями, что приносит нам день сегодняшний?

Мы должны быть в доме господнем своей души, в доме земном, где мы живем и славим Господа, и стремиться душой в храмы, которые мы временно оставили, но молимся умом. Не нужно понапрасну бросать бисер перед свиньями своим хождением, то есть свое здоровье перед болезнями.

О соблюдении карантинных мер

Послушание выше поста и молитвы, послушание Богу, Церкви Божией, своему духовнику и, конечно же, подчинение государственному закону, ибо он благословлен.

Сегодня закон о спасении, и это послушание нужно выполнять с тщанием, с радостью и помнить, что дома мы должны молиться за всю Церковь, за семью, друг за друга. И нам будут помогать те, кто делает трансляции богослужений в интернете.

Но помните, самое главное - чувствовать обязанность молиться за всех братьев и сестер, за всех болящих, за весь мир.

Храм святого апостола Андрея Первозванного в Зеленой Роще. Отец Виталий Вальтер получил подарок для будущей воскресной школы: 30 книг коллекции КП "Великие святые". Фото: пресс-служба Красноярской епархии

О терпении в период самоизоляции

Высшая награда от Господа - это терпение, потому что терпение дарует мир, раскрывает любовь, обязывает проявлять заботу и жертвенность ко всему окружающему миру и особенно к человеку и всем живым существам.

И вот пришло время испытать себя терпением, как это делают монахи. Когда мы находимся бок о бок, начинается трение, от которого бывают искры гнева, ярости.

А вот здесь время призвать имя Христа, Богоматери и сказать себе: «Да ведь ты обязан помогать». Молитвенно улыбайтесь, терпите, служите и будете здравы и в радости ощутите любовь ближних, и важность присутствия человека в жизни - вот что мы должны испытать за этот непростой период самоизоляции.

О государстве и духовной защите

Что такое государство? Это весь народ, который избирает президента, правительство.

Государство - это закон, который останавливает зло, в том числе и такое зло, как эпидемия, угрожающая человеку опасностью.

Поэтому государство и заботится, и мы должны молиться о нашем государстве и, конечно же, всегда помнить о том, что духовная защита это мы сами. «Я - самый драгоценный и любимый у Бога, я - самый грешный у Бога, я защищаю себя покаянием, самовоспитанием в духе жертвенности ради жизни своей и других и жизни вечной». То есть должно присутствовать и самоосуждение, которое должно приводить к нахождению святости внутри самого себя.

Это великолепное время для духовной защиты, которую мы выстраиваем в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем теле, в нашей душе.

О молении дома в период самоизоляции

Молитва есть величайший труд. Никакой труд не может быть таким сложным, тяжелым и пасхально-многорадостным, как молитва.

Самое главное за время нахождения в самозатворе, в самоизоляции, понимая, для чего это и с какой пользой, - научиться регулярно молиться и полюбить молитву как саму сущность, чтобы она давала нам свет, радость и укрепление здоровья.

О вере и стойкости духа во время эпидемии коронавируса

Все временно. И сказано нам: время разбрасывать камни и время собирать, время рождаться и время умирать (Еккл. 3:2,5).

Мы всегда, каждый день, должны быть готовыми к встрече с Господом. А чтобы не было страха, должна быть глубокая вера с покаянием, с безгрешием, любовью и глубокой надеждой на жизнь вечную.

Это залог счастья вечной жизни в таком состоянии, когда неожиданно может поразить недуг или же прийти та кончина, которую мы ждем на словах и боимся.

Бояться нечего и терять нечего. Важно вступить в жизнь вечную. Как рождаемся, не помня себя, так и уходим, не зная когда.

О домашней молитве в период самоизоляции

Особых молитв нет. Подвиг затворничества всегда был высок, и человек молился от всего сердца, от всей души.

То затворничество, та самоизоляция, в которой мы находимся, сохраняя жизни, и души, и спокойствие, и мир ради своей семьи, не является большим подвигом, то подвиг ради жизни.

Читать надо утренние, дневные и вечерние молитвы, Псалтырь, Евангелие, акафист и те молитвы о здравии всем врачам, какие есть в нашей православной Церкви.

О чтении духовной литературы во время самоизоляции

Свет Христов просвещает всех. Первая книга – Библия. Как никогда Господь создал условия для внутреннего подвига нашей души, нашего разума, нашего устремления к познанию. Читаем все Библию и особенно Новый Завет и сопутствующие ему историю Церкви, историю богослужений, жития святых и хорошую художественную литературу от древнейших времен.

О праздновании Благовещения

В отличие от других лет мы совершаем с вами это празднование в дни испытаний, которых давно не было в нашем народе. И среди причин его — грех человеческий, непослушание закону и нелюбовь к родной земле. Эту болезнь ведь завезли и те, кто искал счастья и удовольствия в поездках за границу. И так часто бывало: болезни приходили и раньше. Но первым долгом нужно сделать то, что сделала Матерь Божия, — послушать Бога, послушать свою совесть. Ибо Матерь Божия, проверяя, что не от лукавого была весть, убеждается и говорит: «Се раба Господня».

И мы с вами будем исполнять послушание — спасать свои тела от болезни, исполнять рекомендации медиков. Но главный врач — Дух Святой, молитва, от главной нашей болезни очищают пост и Святое Причастие. Исполняя все, мы избавимся всем миром и от той напасти, которая испытывает и пугает нас сегодня, заставляя скорбеть до слез, когда мы слышим об умирающих и прибавляющихся больных.