«Красноярская рециклинговая компания» продолжила установку мульд в частном секторе Красноярска

Так, недавно мульды установили в деревнях Крутая, Творогово, посёлках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный и Емельяново Емельяновского района. Ранее в ряде населенных пунктах как временная мера был организован мешковый вывоз мусора, теперь же региональный оператор наладил современную систему вывоза ТКО. Жителям частных домов больше не придется следить за графиком приезда мусоровоза и караулить его у ворот. Мешки с отходами можно в любое удобное время вынести на площадку и положить в зелёный контейнер-мульду.

– С начала марта наша компания за свой счёт оборудовала более трёх десятков точек сбора ТКО в своей технологической зоне мульдами – большими контейнерами объёмом восемь кубометров. Места, где они установлены, администрации районов и сельсоветов предварительно согласовали с местными жителями, – рассказал исполнительный директор “Красноярской рециклинговой компании” Игорь Ким.

С 18 по 23 марта мульды установили в деревнях Крутая, Творогово, посёлках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный и Емельяново. А чуть раньше, 16 марта, восемь таких контейнеров появились в частном секторе Железнодорожного района Красноярска.

В общей сложности на сегодняшний день установили 102 мульды за свой счет.

– После того, как на согласованных с местными жителями местах установили мульды, активисты обратились в администрацию района и попросили поставить ещё четыре мульды дополнительно. Две из них уже размещены, ещё две – на перекрёстках улицы Куйбышева с улицей Ленина и переулком Пороховой – привезём в ближайшее время, – уточнил Игорь Ким.

Он также добавил, что специалисты компании проводят мониторинг наполняемости контейнеров для корректировки графика вывоза отходов, что особенно актуально сейчас, когда из-за режима самоизоляции объем выбрасываемого жителями мусора вырос на 80%.

В соответствии с результатами мониторинга будут приниматься решения об организации дополнительных выездов мусоровозов. Сообщить о наполнении контейнеров могут и сами жители, позвонив в колл-центр компании по телефону 8 800 355 56 37 или с помощью кнопки на сайте «Вывезти мусор».