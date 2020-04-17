«Норникель» вошел в число лучших работодателей России

И важно не то, что по итогам 2019 года и прогнозам на 2020 компания вошла в число лучших работодателей России. Важно, что компания традиционно занимает ведущие места в самых разных рейтингах, подготовленных по разным методикам и в разных странах, причем, много лет подряд. Это позволяет сделать вывод о том, что привлекательность компании для потенциальных сотрудников была и остается высокой.

В рейтинге агентства по подбору персонала HeadHunter по итогам 2019 года «Норникель» занял 12-е место. Почти все компании первой 20-ки, кстати, работают в Красноярском крае. Основные сферы лучших работодателей - энергетика и добыча сырья, банки, ретейл.

Чуть ниже позиция компании по отдельным характеристикам: 13 место среди самых популярных у тех, кто сейчас ищет работу.

- Отбор новых сотрудников и внутренние назначения базируются на ценностях компании, - пояснила директор департамента кадровой политики компании «Норникель» Дарья Крячкова. – То есть, если кандидат является профессионалом своего дела, но мы видим, что он склонен пренебрегать мнением коллег или нормами безопасности, мы не будем его нанимать или назначать на вышестоящую должность. Хороший пример такой работы — наем сотрудников на Быстринский ГОК в 2018 году. Это новое предприятие «Норникеля», которое мы комплектовали с нуля — от гендиректора до рабочих. Мы оценивали не только опыт работы, но и соответствие компетенциям. Как итог: стабильно низкая текучка персонала ниже среднего на аналогичных предприятиях с вахтовым методом работы, высокие показатели вовлеченности персонала, низкий уровень травматизма.

Кстати, о вовлеченности. Я вижу очень большой прогресс в развитии сотрудничества. Когда три года назад мы запускали «Корпоративные диалоги» — открытые встречи между руководителями предприятий и коллективами, многие директора спрашивали, зачем это нужно, а сотрудники не решались задавать вопросы. Сейчас это очень искренний разговор. Люди стали общаться более открыто, а это помогает решать задачи гораздо быстрее и качественнее. Наши сотрудники — это основа компании. Стало больше доверия, больше внимания к развитию людей, как профессиональному, так и карьерному.

Добавим, при подготовке рейтинга компании-работодатели оценивались по трем показателям: мнения соискателей; оценка уровня вовлеченности сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы HR-департаментов компаний. В рейтинге участвовали организации с численностью персонала не менее ста человек.

Мнение соискателей изучалось с помощью опроса тех, кто ищет работу.

Уровень вовлеченности сотрудников оценивался с помощью анонимных анкет по трем параметрам: увлеченность работой, приверженность компании и поддержка инициатив.

Эффективность HR-департаментов оценивалась на основе опроса сотрудников подразделений по работе с персоналом.

Итоговый балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению сотрудников и соискателей при этом присваивается весовой коэффициент 40% для каждой из указанных групп, критерию эффективности HR-департаментов — 20%.

В тему

«Норникель» в рейтингах 2019 года

Кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Норильского никеля" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"Показатели кредитоспособности "Норникеля" являются более сильными, чем мы ожидали, в связи с благоприятной ценовой средой на рынке никеля и платины", - отмечают эксперты S&P.

200 крупнейших частных компаний России

Forbes ежегодно составляет такой рейтинг, в 2019 году «Норникель» занял девятую строчку с выручкой по итогам 2018 года 733,1 млрд руб.

Лучшие работодатели России

Forbes оценил компании по двум параметрам — зарплата и социальное обеспечение. Вес первого параметра составил 60%, второго — 40%. Учтены и результаты опроса, проведенного для Forbes порталом Superjob.ru. По его результатам, для респондентов при выборе компании для работы на первом месте стоит зарплата и только потом — «социалка».

В этом рейтинге «Норникель» стал четвертым со средней зарплатой 111 600 рублей (по итогам 2018 года). В 2019 году среднемесячная зарплата составила 118 800 рублей.

Напомним, из почти 75 000 сотрудников «Норильского никеля» около 66% работают на севере Красноярского края, порядка 17% — в Мурманской области.

За 2019 год расходы на социальные программы и благотворительность составили 18 миллирдов рублей. Кроме того, компания участвует в программе переселения жителей Норильска в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. Общая сумма средств, вложенных «Норникелем» в данную программу на конец 2019 года, составила 7,8 млрд рублей. Всего по программе в 2011–2019 годах приобрели квартиры и переселились на «материк» более 7,5 тыс. семей.

Лучшие работодатели мира

«Норникель» занял 36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World`s Best Employers, подготовленном американским Forbes и компанией Statista, оказавшись единственной российской компанией в первой сотне рейтинга.

Помимо "Норникеля" в числе 500 лучших работодателей мира оказались еще 6 российских компаний.

Рейтинг основан на мнении 1,4 миллиона сотрудников 2000 крупнейших публичных компаний мира.