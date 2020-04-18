2020-04-18T08:51:19+03:00
Общество

Пасхальная служба в Красноярске 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Рождества Христова

Прямая трансляция из храма Рождества Христова Красноярска, начало в 23.30 по местному времени. Пасхальную службу возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
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Рассказываем, как будет организована Пасха в Красноярске 2020Рассказываем, как будет организована Пасха в Красноярске 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году впервые в христианской истории зажжение Благодатного огня и службы в храмах пройдут без верующих. Проявить благоразумие призвали пастыри, прямые запреты ввели федеральные и региональные власти

В этом году главное торжество православных – Пасху, воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, мы все запомним надолго. Потому что этот праздник пройдет в условиях самоизоляции из-за коронавируса. В мире большинство традиционных пасхальных торжеств или отменили, или изменили так, что они проходят без верующих, в пустых храмах и на пустых площадях.

Но Пасха будет! 18 апреля, в канун Пасхи, митрополит Пантелеимон возглавит службу в храме Рождества Христова. Богослужение будет транслироваться в прямом эфире с комментарием представителя Красноярской епархии на телеканале "Енисей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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