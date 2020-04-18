Пасхальная служба в Красноярске 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из храма Рождества Христова

В этом году впервые в христианской истории зажжение Благодатного огня и службы в храмах пройдут без верующих. Проявить благоразумие призвали пастыри, прямые запреты ввели федеральные и региональные власти

В этом году главное торжество православных – Пасху, воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, мы все запомним надолго. Потому что этот праздник пройдет в условиях самоизоляции из-за коронавируса. В мире большинство традиционных пасхальных торжеств или отменили, или изменили так, что они проходят без верующих, в пустых храмах и на пустых площадях.

Но Пасха будет! 18 апреля, в канун Пасхи, митрополит Пантелеимон возглавит службу в храме Рождества Христова. Богослужение будет транслироваться в прямом эфире с комментарием представителя Красноярской епархии на телеканале "Енисей".