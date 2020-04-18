2020-04-17T17:31:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 апреля 2020 года: добавили два КПП, обязали оформить электронные пропуска

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 18 апреля
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 апреля 2020 года: добавили два КПП, обязали оформить электронные пропуска.Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 апреля 2020 года: добавили два КПП, обязали оформить электронные пропуска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Подошла к концу еще одна рабочая неделя в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Красноярске. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с COVID-19 утру 18 апреля 2020 года.

Сначала общая картина – вкратце. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае – 231, за сутки выявили 29 новых случаев. 17 человек выздоровели, 214 остаются на лечении. Из них 10 «тяжелых»: пять в Красноярске и столько же на территориях.

Подробности здесь.

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

Сотрудники предприятий, которым разрешили работать в период всеобщей самоизоляции, должны оформить электронные пропуска. Дата, когда они заменят обычные бумажные справки, уже известна – это 21 апреля.

Пока для передвижения на службу и обратно достаточно иметь справку от работодателя. Ее показывают для проверки сотрудникам полиции вместе с паспортом. Это требование продолжит действовать на территории края. Везде, кроме самого Красноярска. С 21 апреля нужно будет предъявлять не бумажную справку, но цифровой пропуск и удостоверяющий личность документ.

Подробности здесь.

Возраст обязательной самоизоляции повысили до 65 лет

В Красноярске и крае возраст для самоизоляции изменен с 60 до 65 лет. Ранее организации, что возобновили работу, обязали обеспечить режим самоизоляции для сотрудников старше 60 лет, ведь именно пожилые находятся в группе риска по коронавирусу.

Однако постановлением правительства края возрастная планка была повышена – с 60 до 65 лет. Вместе с тем добавилось требование непременной самоизоляции работников (независимо от возраста), страдающих определенными заболеваниями. Впрочем, возможны исключения.

Подробности здесь.

Для выхода из дома можно запастись цифровым пропуском

С 21 апреля в Красноярске будет можно получить разовый цифровой пропуск. Сейчас основанием для прерывания режима полной самоизоляции служит объяснительная. Она по-прежнему будет действовать. Однако для удобства горожан вводятся и разовые цифровые пропуска. Они требуются в тех же экстренных случаях. Причем человек сможет выбирать, что для него предпочтительнее: воспользоваться цифровым пропуском или обычной объяснительной.

Подробности здесь.

В крае добавили два КПП

На трассах увеличили количество контрольных пунктов. К уже существующему списку добавили еще две точки:

- на дороге Красноярск – Енисейск 318+050 км (в районе примыкания улицы Заречная деревни Прутовая);

- на дороге Енисейск – Пировское 10+950 км (в районе примыкания дороги Енисейск – Погодаево – Баженово);

Подробности здесь.

В майские праздники самоизоляцию могут ужесточить

Об этом рассказал главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. В ходе брифинга он призвал жителей готовиться к долгой самоизоляции из-за коронавируса.

Не стоит надеяться, что летом (из-за наступления жары) ситуация переломится, сказал Дмитрий Горяев. Температура воздуха никак не сказывается на темпах распространения инфекции.

В майские праздники, чтобы предупредить массовые выезды на природу, возможно ужесточение режима самоизоляции: «Нужно вводить дополнительные мероприятия, поскольку будет тепло», заключил специалист.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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