2020-04-17T14:44:48+03:00
Общество

Депутаты Красноярского горсовета обсудили меры по поддержке предпринимателей

Планируется снизить цены на аренду и налоги
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На этой неделе состоялось заседание комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию горсовета. Красноярские депутаты занялись вопросом помощи предпринимателям, которые несут убытки из-за режима самоизоляции и эпидемии коронавируса.

- Мы находимся в сложной экономической ситуации, поэтому понимаем, что нужно создать антикризисный план мероприятий, который должен предлагать адекватные меры на долгий период, - говорит Наталия Фирюлина, председатель горсовета.

Первая мера, которая призвана помочь бизнесменам – снижение платы за аренду. Речь идёт о снижении до 1% от установленного размера за второй квартал 2020 года. По подсчетам, которые озвучила глава департамента муниципального имущества Наталья Павлович, из-за этого бюджет может потерять около 7,8 млн рублей.

Константин Сенченко, депутат горсовета

Константин Сенченко, депутат горсовета

Также было предложено снизить плату за аренду муниципальных земельных участков. На данный момент у администрации 143 таких договора с предпринимателями. Депутаты отметили, что, в случае необходимости, эти меры можно будет продлить.

Много вопросов поднял проект снижения налоговой ставки ЕНВД во 2 квартале этого года в два раза: с 15% до 7,5%. Такую помощь изначально предлагалось оказать предпринимателям из сфер, наиболее сильно пострадавших от эпидемии. Однако позже возник вариант оказать такую помощь всем бизнесменам, в отношении которых применяют ЕНВД. Так как это предполагает серьёзные расходы, проект требует дополнительной проработки.

- Очень радует тот факт, что в Красноярске серьезно относятся к этой проблематике, однако при этом возникает вопрос небольшого количества полномочий города. Сейчас их совсем немного – это распоряжение муниципальной собственностью и землей, льготы по ЕНВД. Но мне кажется, что это полумеры. Мера должна заключаться в обнулении всех обязательств за этот период. Также есть еще ряд важных мер, о которых администрация могла бы подумать. Я говорю о закрытии множества «единых окон», куда предприниматели ранее обращались по разным вопросам, - говорит Олег Панченко, депутат горсовета.

Олег Панченко, депутат горсовета

Олег Панченко, депутат горсовета

- Меры, которые мы подготовили и рассмотрели на комиссии, разумные. Что касается ЕНВД, то предприятия, которые были закрыты, могут вообще его не платить, потому что у них нулевая ставка, - говорит Константин Сенченко, депутат горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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