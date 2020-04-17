Патриарх Кирилл: Очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужили всем нам в исправление

11 марта

Священный Синод принял Заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции, в котором призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.

17 марта

Священный Синод утвердил инструкцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В этой инструкции 22 пункта, вот некоторые из них:

- использовать одноразовую посуду и перчатки;

- воздерживаться от лобзания Чаши, креста, руки священника;

- приостановить работу воскресных школ;

- обеспечить проветривание храмов и дезинфекцию.

18 марта

Распоряжением митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона принята к исполнению «Инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции» и дополнена использованием одноразовых пластиковых лжиц для причащения мирян.

21 марта

Святейший Патриарх Кирилл утвердил молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для произношения за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви.

22 марта

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал искать в вере силы для преодоления отчуждения, связанного с распространением инфекции, и, не пренебрегая медицинскими предписаниями, не терять способности к доброделанию.

22 марта

Прихожане храмов Ачинска совершили автомобильный крестный ход вокруг города, первый с чтением «молитвы во время распространения вредоносного поветрия» в нашем крае.

23 марта

Образована Рабочая группа при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

25 марта

Вышел Указ Президента, устанавливающий нерабочие дни с 30 марта по 4 апреля, позже нерабочие дни продлили до 30 апреля.

3 апреля

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя, ссылаясь на тяжелую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и впервые за 51 год своего проповеднического служения призвал людей оставаться дома.

3 апреля

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции.

6 апреля

Вышло первое видеообращение митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона в период самоизоляции: «В Благовещение мы всегда молимся о спасении мира: о духовном и материальном. В этот день мы будем молиться Матери Божией, Господу и Его архангелам дома, перед иконой, об избавлении от жестокого поветрия, которое угрожает нашим жизням».

6 апреля

Некоторые храмы Красноярской епархии начали принимать требы дистанционно на период действия ограничений. О такой возможности первыми сообщили в красноярском Трехсвятительском приходе, железногорском Михаило-Архангельском соборе, Свято-Троицком соборе города Шарыпово и назаровском Покровском храме, и этот список ежедневно расширяется.

7 апреля

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил автомобильный крестный ход вокруг города Красноярска протяженностью 130 километров.

Верующие несли икону Божией Матери «Всецарица» и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского — святыни, пребывающие в Успенском мужском монастыре города Красноярска.

Крестные ходы, - пешие, автомобильные, воздушные - совершаются по всей стране.

Личный опыт

Священник Алексий Язев: В привычном распорядке дня появились новые занятия

Настоятель храмов в Барабанове и Емельянове написал на своей странице в социальных сетях: «Последние пять лет практический каждый субботний день похож один на другой. Утром служба в Барабанове, потом весь день в емельяновском храме. Молебны, разговоры, крещения и прочая. Вечером служба, исповедь, легкий ужин, правило и на боковую. К воскресной литургии нужно отдохнуть.

Сегодня в привычный распорядок дня добавилось очень странное занятие. Вечером с незаменимым дядей Васей клеили на пол храма кусочки малярного скотча. В шахматном порядке. На расстоянии минимум двух метров друг от друга. Думаю, не следует объяснять вам функционал этих меточек. Жизнь продолжается, друзья… Жизнь продолжается…».

Также Алексий Язев рассказал, что помимо уставных служб, ежедневно совершаются особые молебны, которые служились раньше при моровом поветрии и смертоносной язве. Эти богослужения проходят при пустом храме в составе псаломщика, священника и звонаря. Такие молебны проходят без назначения времени. Это сделано для того, чтобы большое количество прихожан не собиралось в одном месте во избежание заражения.

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимой во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благоприменительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.