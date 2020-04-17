Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 17 апреля 2020: за сутки COVID-19 подтвержден у 29 человек

В минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 29 человек. По информации на 14 часов 17 апреля, всего зафиксирован 231 подтвержденный диагноз. Что касается числа тех, кто выздоровел, это 17 человек за период пандемии.

Таким образом, на лечении остаются 214 пациентов (+29 за сутки). У 80% заболевание протекает в средней и легкой форме (у кого-то даже бессимптомно). 10 человек переведены на аппараты искусственной вентиляции легких. Такую информацию озвучил накануне, 16 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

Что известно о «тяжелых» пациентах: пятеро находятся в краевом центре, в БСМП и краевой больнице. Еще пять человек – в районах. В частности, двое – в Ачинске. Всех держат на контроле пульмонологи краевой больницы. Пациенты на ИВЛ относятся к так называемой группе риска, это пожилые и с сопутствующими хроническими заболеваниями люди.

Вот данные по краю.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 31 муниципальном образовании края. Под наблюдением 4907 человек (+ 85 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 25 человек.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.

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По данным на утро 17 апреля в Красноярском крае официально подтвержден коронавирус у 202 человек, большая часть из которых – 146 – это жители краевого центра, остальные – из 20 районов и городов края.

Тем временем наблюдается нездоровая тенденция среди жителей Красноярска: некоторые настолько опасаются коронавируса, что запираются дома и отказываются вызывать врачей, даже если испытывают сильнейшие боли, подвергая свою жизнь опасности. Как это случилось с мужчиной, у которого воспалился аппендицит. Он обратился к врачам только на четвертый день (подробности).