2020-04-17T08:09:55+03:00
Происшествия

Ударил продавца, вынес в штанах куклу, прибрал кошелек с 37 тысячами. Девятиклассник устроил криминальную гастроль по магазинам Красноярска

И попал под уголовное дело [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Девятиклассник устроил криминальную гастроль по магазинам Красноярска.Девятиклассник устроил криминальную гастроль по магазинам Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Десять эпизодов за считанные месяцы… Настоящую криминальную гастроль устроил девятиклассник одной из красноярских школ Женя Г.*, рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Женя давно уже забросил учебу, на уроках не появляется, не аттестован по всем предметам за вторую четверть. Живет, как хочет, родители не всегда в курсе даже, где он ночует. Зато парня хорошо знают в полиции. Женя вот уже несколько месяцев состоит на учете в ПДН.

И есть за что. Вот только вкратце. 6 декабря 2018 в детском магазине обматерил кассира. В тот же день в спортивном супермаркете повредил упаковку с самокатами. 29 декабря в книжном унес шесть термостаканов почти на 1200 рублей.

12 марта 2019 года в другом магазине ударил продавца. Однако уголовных дел до поры до времени не было - не достиг возраста ответственности. Тремя днями позже, 15 марта, вместе с приятелем слонялся у курилки ТРЦ «Планета» и вдруг заметил лежащий на земле кошелек. Раскрыл – ахнул, там было 37 тысяч рублей. Деньги разделили поровну и прогуляли.

В мае-июне подросток совершил пару мелких хищений. В октябре пытался вынести из детского магазина куклу «Лол», запихав ее в штаны, но остановила охрана. Через месяц позарился на ту же куклу, однако успел только оторвать от нее чип (антикражный ключ).

Продолжил в феврале 2020 года. С еще одним приятелем вынес из детского магазина конструкторы «Лего» на 4 тысячи рублей… И попал-таки под уголовное дело за «Кражу». Понятно, серьезный срок грозит ему не может. Впрочем, и шансов на другую жизнь у парня, видимо, нет. Живет с отцом-алкоголиком, у которого уже есть судимость. Мать ушла из семьи из-за побоев…Такая история.

(*данные изменены – согласно требованиям законодательства).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Коронавирус в Красноярске и крае: в майские праздники самоизоляцию могут ужесточить
В Красноярском крае отец собрал для 4-классника мопед и разрешил кататься
Пасхальные выходные в Красноярске будут теплыми
Коронавирус в Красноярском крае: добавили два КПП
Коронавирус в Красноярске: как получить разовый цифровой пропуск при самоизоляции
Коронавирус в Красноярском крае: возраст обязательной самоизоляции работников изменен с 60 до 65 лет
Выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, не будут облагаться налогом
Компания Apple представила миру новый iPhone SE
Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка
Житель Хакасии случайно утопил своего дядю в Красноярском море
За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края
По железной дороге в Красноярский край для борьбы с коронавирусом доставили тонны товаров медицинского назначения
Последние новости о зараженных коронавирусом в Красноярске: к аппаратам ИВЛ подключили уже 10 пациентов
В Ленинском районе – всего трое нарушителей
Погибший в Хакасии солдат-срочник оказался жителем Лесосибирска
В Красноярске каждый пятый магазин нарушает закон об обороте алкогольной продукции
Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции
Участница конкурса «Приключения овощей!» изобразила, как во время соревнований огурец обогнал редиску, банан и картофель
В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков
Красноярские фонтаны включат ко Дню Победы