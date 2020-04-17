Ударил продавца, вынес в штанах куклу, прибрал кошелек с 37 тысячами. Девятиклассник устроил криминальную гастроль по магазинам Красноярска

Десять эпизодов за считанные месяцы… Настоящую криминальную гастроль устроил девятиклассник одной из красноярских школ Женя Г.*, рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Женя давно уже забросил учебу, на уроках не появляется, не аттестован по всем предметам за вторую четверть. Живет, как хочет, родители не всегда в курсе даже, где он ночует. Зато парня хорошо знают в полиции. Женя вот уже несколько месяцев состоит на учете в ПДН.

И есть за что. Вот только вкратце. 6 декабря 2018 в детском магазине обматерил кассира. В тот же день в спортивном супермаркете повредил упаковку с самокатами. 29 декабря в книжном унес шесть термостаканов почти на 1200 рублей.

12 марта 2019 года в другом магазине ударил продавца. Однако уголовных дел до поры до времени не было - не достиг возраста ответственности. Тремя днями позже, 15 марта, вместе с приятелем слонялся у курилки ТРЦ «Планета» и вдруг заметил лежащий на земле кошелек. Раскрыл – ахнул, там было 37 тысяч рублей. Деньги разделили поровну и прогуляли.

В мае-июне подросток совершил пару мелких хищений. В октябре пытался вынести из детского магазина куклу «Лол», запихав ее в штаны, но остановила охрана. Через месяц позарился на ту же куклу, однако успел только оторвать от нее чип (антикражный ключ).

Продолжил в феврале 2020 года. С еще одним приятелем вынес из детского магазина конструкторы «Лего» на 4 тысячи рублей… И попал-таки под уголовное дело за «Кражу». Понятно, серьезный срок грозит ему не может. Впрочем, и шансов на другую жизнь у парня, видимо, нет. Живет с отцом-алкоголиком, у которого уже есть судимость. Мать ушла из семьи из-за побоев…Такая история.

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