Электронные пропуска в Красноярске: когда станут обязательными и кому нужны

Электронные пропуска в Красноярске будут обязательными. Дата, когда они заменят обычные бумажные справки, уже известна – это 21 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такое постановление подписал председатель правительства края Юрий Лапшин. Напомним, сотрудникам предприятий, работа которых разрешена в период полной самоизоляции, для передвижения на службу и обратно, сейчас достаточно иметь справку от работодателя. Ее показывают для проверки сотрудникам полиции вместе с паспортом.

Это требование продолжит действовать на территории края. Везде, кроме самого Красноярска. С 21 апреля нужно будет предъявлять не бумажную справку, но цифровой пропуск и удостоверяющий личность документ.

Заявки на получение цифровых пропусков организации отправляли в администрацию Красноярска. После проверки сведений они получали ответное письмо со ссылкой, логином и паролем к единой базе данных, куда самостоятельно передали списки сотрудников. У полицейских есть доступ к базе, так что данные всегда можно сверить.

Электронная аккредитация считается более надежной и удобной. Возможно, в будущем (это зависит от продолжительности режима самоизоляции) такую практику введут и в других территориях региона.

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