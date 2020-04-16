2020-04-16T19:32:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 апреля 2020 года: бетонные блоки на выезде из города, боязливый пациент и волонтеры-байкеры

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 17 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 апреля 2020 годаКоронавирус в Красноярске, последние новости на 17 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на утро 17 апреля в Красноярском крае официально подтвержден коронавирус у 202 человек, большая часть из которых – 146 – это жители краевого центра, остальные – из 20 районов и городов края.

Тем временем наблюдается нездоровая тенденция среди жителей Красноярска: некоторые настолько опасаются коронавируса, что запираются дома и отказываются вызывать врачей, даже если испытывают сильнейшие боли, подвергая свою жизнь опасности. Как это случилось с мужчиной, у которого воспалился аппендицит. Он обратился к врачам только на четвертый день.

- На днях дежурил по неотложке, - рассказывает хирург Дмитрий Чайкин. – Случилось то, о чем я предупреждал. Пациент не обратился вовремя – это создало угрозу его жизни. На четвертый день, наконец, вызвал «скорую», его привезли к нам.

Историю полностью читайте здесь.

Новости наших соседей. Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства 200 тысяч медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты и отправил их в республику.

- Такие поступки, конечно же, поднимают настроение. А когда легко на душе, то и иммунитет крепче, согласитесь. В общем, мы в самоизоляции, но, как видите, не одни. Помощь и участие и от нашего великого земляка, и от правительства России, от соседей, отовсюду. Сергей Кужугетович, ваш народ вам признателен. Большое человеческое спасибо, - написал глава Тувы на своей странице в соцсети.

На выезде из Красноярска в сторону Сосновоборска дорогу перекрыли бетонными блоками. Это заметили вечером автомобилисты, выезжающие из Красноярска. На вопрос, почему и зачем, сами рабочие не могли дать ответ. Никаких стендов с пояснениями рядом также не было. Чтобы продолжить путь, многим пришлось сделать большой крюк через мост на глубоком обходе, который в народе называют «Путинским». Подробности здесь.

Респект красноярским байкерам, которые превратились в волонтеров и разводят горожанам продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Прочитать и посмотреть целую фотогалерею вы можете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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