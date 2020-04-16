Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 17 апреля 2020 года: за сутки +60, итого 202

В минувшие сутки произошел резкий рост количества зараженных коронавирусом в Красноярском крае. По данным на утро 17 апреля уже зафиксировано 202 подтвержденных диагноза. Рост составил 60 человек. А вот выздоровление идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы: с начала пандемии – 20 человек.На лечении, таким образом, остаются 188 пациентов. Состояние около 80 % - легкой степени тяжести, а у некоторых из них и вовсе заболевание протекает бессимптомно.

10 пациентов переведены на аппараты искусственной вентиляции легких. Такую информацию озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

Что известно о пациентах: пять из них находятся в краевом центре, в БСМП и краевой больнице. Еще пять – в районах. В частности, двое – в Ачинске. Те, кто в регионах, находятся на контроле у пульмонологов краевой больницы. Все пациенты на ИВЛ находятся в так называемой возрастной группе риска: пожилые и с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях края. Под наблюдением находятся 4 847 человек (+771 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 36 человек.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.