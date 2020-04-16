2020-04-16T18:26:52+03:00
Общество

Акция #МыВместе: красноярские байкеры превратились в волонтеров добрый дел

Они взяли под опеку пожилых людей, которые остаются дома в период эпидемии коронавируса [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Врасноярские байкеры превратились в волонтеров добрый делВрасноярские байкеры превратились в волонтеров добрый делФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские байкеры всегда с нетерпением ждут весеннего открытия мотосезона. Что может быть более захватывающим, чем после долгой зимы разбудить свой мощный байк и прокатиться на нем по улицам города. В прошлые годы байкеры собирались в колонну и вместе с мотополицейскими полка ДПС ГИБДД города делали круг по Красноярску на открытии сезона.

Красноярские байкеры помогают во время коронавируса.Мария ЛЕНЦ

Однако в этом году традицию пришлось немного изменить. Они превратились в волонтеров добрых дел.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю, он же – президент мотоклуба «Дикие сибиряки» Александр Шестаков рассказывает:

- Мы регулярно участвуем в благотворительных акциях. Мотосообщество Красноярска сейчас – достаточно крупное и по большей степени организованное и сплоченное. Поэтому собрать людей для участия в каких-либо социальных мероприятиях не очень сложно. Мы регулярно помогаем детским домам. В прошлом году, например, собирали гуманитарную помощь для пострадавших районов Иркутской области. Сегодня мы помогаем нашим пенсионерам, которые остро нуждаются в нас.

Загружают полные багажники Фото: Мария ЛЕНЦ

Загружают полные багажникиФото: Мария ЛЕНЦ

Товарищи поддержали Александра Шестакова: он предложил – они согласились. Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям и людям, находящимся в режиме самоизоляции. Нагружают багажники байков – и в путь.

Взяли под опеку всех, кто решил остаться дома в период самоизоляции Фото: Мария ЛЕНЦ

Взяли под опеку всех, кто решил остаться дома в период самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ

Брутальные мужчины и в масках брутальные Фото: Мария ЛЕНЦ

Брутальные мужчины и в масках брутальныеФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы благодарят волонтеров за помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы благодарят волонтеров за помощьФото: Мария ЛЕНЦ

По одному адресу отчитались, теперь - на другой Фото: Мария ЛЕНЦ

По одному адресу отчитались, теперь - на другойФото: Мария ЛЕНЦ

Сами тоже не забывают проверяться Фото: Мария ЛЕНЦ

Сами тоже не забывают проверятьсяФото: Мария ЛЕНЦ

На улицах города Фото: Мария ЛЕНЦ

На улицах городаФото: Мария ЛЕНЦ

В аптеке со списком лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

В аптеке со списком лекарствФото: Мария ЛЕНЦ

Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощьФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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