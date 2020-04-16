Акция #МыВместе: красноярские байкеры превратились в волонтеров добрый дел
Красноярские байкеры всегда с нетерпением ждут весеннего открытия мотосезона. Что может быть более захватывающим, чем после долгой зимы разбудить свой мощный байк и прокатиться на нем по улицам города. В прошлые годы байкеры собирались в колонну и вместе с мотополицейскими полка ДПС ГИБДД города делали круг по Красноярску на открытии сезона.
Красноярские байкеры помогают во время коронавируса.Мария ЛЕНЦ
Однако в этом году традицию пришлось немного изменить. Они превратились в волонтеров добрых дел.
Член Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю, он же – президент мотоклуба «Дикие сибиряки» Александр Шестаков рассказывает:
- Мы регулярно участвуем в благотворительных акциях. Мотосообщество Красноярска сейчас – достаточно крупное и по большей степени организованное и сплоченное. Поэтому собрать людей для участия в каких-либо социальных мероприятиях не очень сложно. Мы регулярно помогаем детским домам. В прошлом году, например, собирали гуманитарную помощь для пострадавших районов Иркутской области. Сегодня мы помогаем нашим пенсионерам, которые остро нуждаются в нас.
Загружают полные багажникиФото: Мария ЛЕНЦ
Товарищи поддержали Александра Шестакова: он предложил – они согласились. Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям и людям, находящимся в режиме самоизоляции. Нагружают багажники байков – и в путь.
Взяли под опеку всех, кто решил остаться дома в период самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
Брутальные мужчины и в масках брутальныеФото: Мария ЛЕНЦ
Красноярцы благодарят волонтеров за помощьФото: Мария ЛЕНЦ
По одному адресу отчитались, теперь - на другойФото: Мария ЛЕНЦ
Сами тоже не забывают проверятьсяФото: Мария ЛЕНЦ
На улицах городаФото: Мария ЛЕНЦ
В аптеке со списком лекарствФото: Мария ЛЕНЦ
Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощьФото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU