Акция #МыВместе: красноярские байкеры превратились в волонтеров добрый дел

Красноярские байкеры всегда с нетерпением ждут весеннего открытия мотосезона. Что может быть более захватывающим, чем после долгой зимы разбудить свой мощный байк и прокатиться на нем по улицам города. В прошлые годы байкеры собирались в колонну и вместе с мотополицейскими полка ДПС ГИБДД города делали круг по Красноярску на открытии сезона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773611" frameborder="0"></iframe> Красноярские байкеры помогают во время коронавируса.Мария ЛЕНЦ

Однако в этом году традицию пришлось немного изменить. Они превратились в волонтеров добрых дел.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю, он же – президент мотоклуба «Дикие сибиряки» Александр Шестаков рассказывает:

- Мы регулярно участвуем в благотворительных акциях. Мотосообщество Красноярска сейчас – достаточно крупное и по большей степени организованное и сплоченное. Поэтому собрать людей для участия в каких-либо социальных мероприятиях не очень сложно. Мы регулярно помогаем детским домам. В прошлом году, например, собирали гуманитарную помощь для пострадавших районов Иркутской области. Сегодня мы помогаем нашим пенсионерам, которые остро нуждаются в нас.

Загружают полные багажникиФото: Мария ЛЕНЦ

Товарищи поддержали Александра Шестакова: он предложил – они согласились. Каждый день добровольцы на своих мотоциклах оказывают адресную помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям и людям, находящимся в режиме самоизоляции. Нагружают багажники байков – и в путь.

Взяли под опеку всех, кто решил остаться дома в период самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ

Брутальные мужчины и в масках брутальныеФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы благодарят волонтеров за помощьФото: Мария ЛЕНЦ

По одному адресу отчитались, теперь - на другойФото: Мария ЛЕНЦ

Сами тоже не забывают проверятьсяФото: Мария ЛЕНЦ

На улицах городаФото: Мария ЛЕНЦ

В аптеке со списком лекарствФото: Мария ЛЕНЦ