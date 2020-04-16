Самым беззащитным. Красноярцы в самоизоляции подбрасывают под дверь приюта для собак посылки с едой

Коронавируса для большинства красноярцев (и не только) – повод закупиться гречкой и забаррикадироваться дома. Но есть и другие: соблюдают режим, но противопоставляют «короне»… вирус доброты. И таких много: в условиях самоизоляции горожане везут и подбрасывают под дверь приюта «Бездомный пес» посылки с едой.

- Кто это, мы даже не знаем, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель организации Светлана Анохина. – Знаем одно: без них была бы беда.

В приюте почти 200 собак, еще 100 – в стационаре, всех спасли с улицы, стерилизовали, дрессируют. Делают все, чтобы животное могло найти хозяина, стать одним из счастливчиков.

Спасибо, люди! Фото: КРООЗЖ "Бездомный Пес" /ЦЗЖ " Соседи".

- Всего в неделю у нас уходит 14-16 мешков корма по 16-20 кг, - продолжают сотрудники. – Но подключились люди, привозят по 3-5 мешков в неделю. Оставляют под дверью посылки, а потом звонят нам – заберите. Так что все по закону, как в обычной доставке – бесконтактно. Это делают и простые люди, и организации. Везут и сухой корм, и крупы. Кто что может, огромное подспорье!

Все изменилось в один миг

Из-за пандемии инфекции непростые времена сейчас во всех приютах.

- Первое. Везде подняли ценники на корма, - делится Светлана Анохина. – Раньше мясную обрезь брали по 40 рублей за кг, то сейчас уже по 60. Когда покупаем один килограмм, это может быть незаметно, а когда 200 кг?

Второе. Проблема с медицинскими препаратами. Дезинфицирующие средства для обработки инструментов просто пропали, их нет. Невозможно купить. Все фирмы, у которых мы приобретали, перешли на 100%-ную оплату. Если у нас раньше была рассрочка при закупке, то теперь такой возможности нет. Препаратов, сами понимаете, заказываем много. И вакцины, и наркоз, и все на свете. Теперь приходится изыскивать средства. Чтобы оплачивать все сразу, а не как раньше, с рассрочкой в 30 дней. Поверьте, это действительно очень сложно.

Хвостикам не объяснишь, что на дворе коронавирус. Фото: КРООЗЖ "Бездомный Пес" /ЦЗЖ " Соседи".

В режиме самоизоляции большая проблема с выгулом. Раньше приезжали кураторы, волонтеры, выгуливали собак, занимались с ними, теперь это практически исключено. Приходится просто выводить и заводить. Вот такая ситуация.

… Но Красноярск не без добрых людей. Узнав о нуждах приюта, подтянулись неравнодушные. По словам работников, сейчас привозят даже больше, чем обычно. Пусть не намного, но тем не менее.

- Самым беззащитным, как не помочь? – обсуждают люди в соцсетях. – Если хочешь, что-то сделать все равно можно. Лишняя пачка овсянки или гречки найдется в любом доме, согласитесь?

КОНКРЕТНО

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ?

- В период самоизоляции для поддержания чистоты и профилактики заболеваний центру нужны как никогда ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

- Необходимы дезинфицирующие средства для обработки инструмента – «Аламинол».

Помогите! Фото: КРООЗЖ "Бездомный Пес" /ЦЗЖ " Соседи".

- Шприцы 5 мл.

- Капли от клещей и блох, можно спрей.

- Пеленки 60×60 и 60×90.

- Поводки и ошейники для средних собак.

- Кастрюли 2-7 литров, миски железные, алюминиевые.

- Наполнитель для лотка (любой).

- Сухой собачий и кошачий корм.

- Гречка, рис, овсянка, мясная обрезь.

- Резиновые игрушки – мячики, цыплята, гамбургеры.

ПЕРЕДАЧА БЕСКОНТАКТНАЯ: посылки можно оставлять у дверей и сообщать по телефону 8 908 213 99 47.

Можно помочь деньгами – вот реквизиты

КРООЗЖ Бездомный пес ИНН/КПП 2464140178/246401001 Р/сч 40703810831000000792 Красноярское отделение N8646 ПАО Сбербанк БИК 040407627 Кор/сч 30101810800000000627

СБЕРБАНК: 5336 6903 7355 2951 на Светлану Валентиновну З. PAYPAL: AlenaMosinaKrsk@gmail.com.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закрыт для посетителей зоопарк «Роев ручей». Но сотрудники также ухаживают за животными: ухаживают, кормят, убирают. Обитателям парка забота нужна всегда.

- Зоопарк тоже переживает сложное время, - говорят представители «Роева ручья». – Спасибо за слова поддержки и предложения помощи. Зоопарк открыт для добрых дел. Поэтому объявляем акцию #ЯлюблюРоевручей. Предлагаем, купить входной билет на посещение парка и тем самым помочь нам. Поскольку любое доброе дело должно быть вознаграждено - каждому участнику акции в знак благодарности дарим защитную маску. Билеты будут действовать после официального открытия парка. А своих преданных друзей мы позовем на специальное событие по окончании карантина.

Стоимость билета - 400 рублей.

КАК КУПИТЬ?

- Заказать билет нужно по телефону 294-20-20.

- Билет и маску доставят бесплатно в пределах города. Покидать свою зону самоизоляции не нужно.

- Бесконтактная оплата. Никаких прикосновений - вирус не пройдет.

- Все вырученные деньги будут направлены на поддержание работы парка в штатном режиме и строительство новых вольеров для белых медведей. - Акция действует до её отмены.