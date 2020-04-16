Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 апреля 2020: стало больше на 60 человек – 202

Резкий рост количества зараженных коронавирусом в Красноярском крае. По данным на 14 часов 16 апреля уже зафиксировано 202 подтвержденных диагноза. Рост за сутки составил 60 человек. Выписано с начала пандемии 20 человек, за сутки 3. На лечении, таким образом, остаются 188 пациентов.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях края.

Под наблюдением находятся 4 847 человек (+771 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 36 человек.

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Данные зараженных по муниципалитетам

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