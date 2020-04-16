2020-04-16T11:53:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 16 апреля 2020: стало больше на 60 человек – 202

Сообщает свежую информацию о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 16 апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в КрасноярскеПоследние данные о количестве зараженных коронавирусом в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Резкий рост количества зараженных коронавирусом в Красноярском крае. По данным на 14 часов 16 апреля уже зафиксировано 202 подтвержденных диагноза. Рост за сутки составил 60 человек. Выписано с начала пандемии 20 человек, за сутки 3. На лечении, таким образом, остаются 188 пациентов.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях края.

Под наблюдением находятся 4 847 человек (+771 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 36 человек.

Круглосуточная «горячая линия»: 8 (800) 100-56-53

Данные зараженных по муниципалитетам

Данные зараженных по муниципалитетам

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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 16 апреля 2020 года: 142, из них 4 в тяжелом состоянии

Данные о зараженных коронавирусом меняются несколько раз в день и, к сожалению, цифры продолжают расти.

В Красноярском крае зарегистрировано лабораторно подтвержденных 142 случая заболевания COVID-19. Четыре человека в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ. Подмечена тенденция бессимптомного течения болезни: из 11 случаев, зарегистрированных за последние сутки, больные с бессимптомными формами заболевания составляют 36,4% (4 человека), с симптомами ОРВИ – 36,4% (4 человека) и 27,2% (3 человека) – внебольничные пневмонии (подробнее).

«Большое человеческое спасибо»: министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок

Накануне вечером, 15 апреля, глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился в социальных сетях новостью. Рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные средства 200 тысяч медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Шолбан Валерьевич доволен, ведь их с Шойгу связывают давние дружеские отношения. Руководитель военного ведомства часто проводит на родине отпуск и не забывает земляков в трудные времена (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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