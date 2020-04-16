В Красноярске мужчина так боялся коронавируса, что чуть не умер от воспалившегося аппендицита

Поступок жителя Красноярска удивляет. Какой уж тут героизм и забота о здоровье, когда человек по собственной воле едва не отдал богу душу. О БСМП, куда с самого начала госпитализировали всех зараженных коронавирусом красноярцев, в народе сейчас разное говорят. Кто-то даже считает, что даже если встать у дверей больницы – то все, заражение обеспечено.

Именно так думал и мужчина, когда почувствовал боль в правой нижней части живота. Вызвать «скорую»? Тогда его наверняка доставят в БСМП – это же главная больница в городе, где оказывают экстренную медицинскую помощь. И мужчина решил терпеть. День, другой – на четвертый уже не смог, боль стала просто невыносимой, а температура зашкаливала под сорок.

- На днях дежурил по неотложке, - рассказывает хирург Дмитрий Чайкин. – Случилось то, о чем я предупреждал. Пациент не обратился вовремя – это создало угрозу его жизни. На четвертый день, наконец, вызвал «скорую», его привезли к нам.

Как оказалось, у мужчины воспалился аппендицит. За четыре дня он просто сгнил у него в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак. Операцию по удалению аппендикса в наше время проводят даже начинающие хирурги за 15-30 минут. Но в этом случае операционной бригаде пришлось потрудиться три часа, чтобы спасти пациента. Были поражены все окружающие ткани.

- Получается, что человек так боялся коронавируса, а готов был умереть от аппендицита, - говорит доктор Чайкин. – Самоизоляцию важно соблюдать. Но и реагировать на проблемы своего здоровья тоже нужно.

И подобные случаи, как оказывается, не единичны. Кардиологи города пожаловались, что к ним все чаще поступают пациенты с инфарктами, которые почувствовали недомогание, но не вызвали «скорую», потому что побоялись заразиться коронавирусом от медиков.

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