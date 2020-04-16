2020-04-15T19:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 16 апреля 2020 года: 142, из них 4 в тяжелом состоянии

Последние данные на утро 16 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Татьяна РЯБИНИНА
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Сидя дома мы бережем себя и других.Сидя дома мы бережем себя и других.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Данные о зараженных коронавирусом меняются несколько раз в день и, к сожалению, цифры продолжают расти.

В Красноярском крае зарегистрировано лабораторно подтвержденных 142 случая заболевания COVID-19. Четыре человека в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ. Подмечена тенденция бессимптомного течения болезни: из 11 случаев, зарегистрированных за последние сутки, больные с бессимптомными формами заболевания составляют 36,4% (4 человека), с симптомами ОРВИ – 36,4% (4 человека) и 27,2% (3 человека) – внебольничные пневмонии.

По-прежнему, больше всего случаев заражения в Красноярске – 108 человек, 4 – в Большемуртинском районе, по три в Дивногорске, Железногорске и Канске.

Выписаны по выздоровлению 17 человек.

Распределение заболевших по возрастам:

до 18 лет – 6,6%

от 18 до 45 лет – 38,6%

от 45 до 65 лет – 28,3%

от 66 до 80 лет –17%

старше 80 лет – 9,5%.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4112 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 31 человек. Снято с медицинского наблюдения 10484 человека за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 74.

Обследовано всего 25259 человек, из них за последние сутки обследовано 1461.

А тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов. В Московской области их еще больше, 52%. Эту статистику подтверждает и Красноярский край.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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