Покататься на льдинах. На Енисее и реках Красноярского края ледоход начался на две недели раньше

Теплая зима и ранняя дружная весна привели к тому, что клещи проснулись, снег растаял, а реки освобождаются от льда раньше обычного. Причем, существенно раньше, почти на две недели.

На незамерзающем Енисее красноярцы могут любоваться ледоходом только благодаря таежной Мане. Сегодня именно манские льдины украсили Енисей и дали возможность красноярцам отлично провести время в самой что ни есть изоляции, поскольку купаться среди кусков льда – удовольствие не для всех.

Купание с льдинами в Енисее - большая редкость!Фото: Мария ЛЕНЦ

Река пошла ещё не вся, поэтому льдин на Енисее не так много, основной ледоход еще впереди.

Обычно во время ледохода красноярцы замечают, что вода становится мутной. На самом деле это не так, поскольку на шести из семи водозаборов в Красноярске воду поднимают с глубины от 20 до 25 метров, из-под русла Енисея.

И только на одном, это «Гремячий лог» - из Енисея.

- Теплая весна способствовала медленному сходу снежного покрова, благодаря чему мутность енисейской воды сейчас даже ниже норматива —— рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Но на всякий случай пробы делают каждый час (обычно два раза в сутки).

А спасатели просят красноярцев просят не забираться на льдины для эффектных фотографий. Это опасно даже на берегу, ведь льдина может оторваться, а вода – холодная, течение – быстрое.