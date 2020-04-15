2020-04-15T15:52:24+03:00
Происшествия

Не разобралась в ситуации: в Красноярске женщина оттаскала за волосы племянницу за общение с сотрудниками полиции

А после пожаловалась на телефон доверия [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске женщина оттаскала за волосы племянницу за общение с сотрудниками полицииВ Красноярске женщина оттаскала за волосы племянницу за общение с сотрудниками полицииФото: ИВАНОВА Диана
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понятным причинам, называть не будем, ведь речь идет о несовершеннолетних. А рассказали ее «Комсомольской правде»-Красноярске собственные источники, знакомые с ситуацией.

Началось все с кражи: сотрудники полиции расследовали уголовное дело о хищении из павильона. Подозреваемые (трое молодых людей) после налета на торговую точку «залегли на дно». Однако следы замели неумело и вскоре сыщики уже взяли на карандаш их имена. Оставалось найти подозреваемых. Выяснилось, что они близко общались со старшеклассницами одной из школ. Может, они что-то знают?

Подруги находились на территории школы, когда два сотрудника полиции подошли к ним, представились по форме (развернули служебные удостоверения) и показали ориентировку на подозреваемых. Девчонки смутились, оглядываясь кругом. Однозначно, им не хотелось, чтобы кто-то со стороны видел, как они общаются с полицейскими. Вдруг кто-то из знакомых поймет превратно.

Тогда полицейские предложили поговорить в салоне служебного автомобиля. Там подруги признались: подозреваемые им знакомы. Но где они сейчас, не знали. На этом бы все закончилось. Но тут невесть откуда появились две женщины и стали грубо ругаться с оперативниками. Поначалу ни служебные удостоверения, ни объяснения не помогли. Они требовали отпустить школьниц, как будто на тех уже надели наручники и вот-вот увезут в кутузку.

Кое-как удалось убедить двух женщин, что девушкам опасность не грозит, а оперативники только выполняют свою разыскную работу. И тут на горизонте показалась третья гражданка. Она силой за волосы вытащила одну из школьниц из салона полицейской машины и увела за собой, при этом осыпая ее оскорбительной бранью на всю улицу. А потом еще позвонила на телефон доверия, чтобы пожаловаться на полицейских.

Как оказалось, бдительность проявила учительница школы. Она видела, как девочки садились в машину, поэтому и позвонила родственнице одной из них: «ваша девочка селе в машину к каким-то мужикам». Это все похвально, но не мешало бы сначала самой разобраться. А то получилось: хотела, как лучше, а получилось, как всегда. Родственница тоже не разобралась и кинулась в бой, заставила взрослую племянницу краснеть от стыда.

Спустя время женщина успокоилась и в объяснительной написала: «Претензий к сотрудникам полиции не имею». Но осадок-то у 16-летней девочки остался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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